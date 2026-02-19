La música de Ice Age y El Rey León sonará en Oviedo de la mano de "Toon Story"

La Film Symphony Orchestra (FSO) aterrizará en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo el próximo sábado 28 de febrero con su gira "Toon Story". La formación ofrecerá dos funciones, que se celebrarán el mismo día, de su espectáculo dedicado a las bandas sonoras del cine de animación. Las entradas ya están disponibles, con precios entre los 39 y los 54 euros, y puede conseguirse en la web del grupo. Muchas ya se han vendido y quedan menos de la mitad de las butacas disponibles.

El espectáculo tendrá lugar el sábado 28 de febrero en dos pases, a las 17:00 y a las 20:30 horas, y contará con más de 70 artistas sobre el escenario entre músicos y cantantes, además de una cuidada y espectacular puesta en escena. La orquesta estará dirigida por el carismático Constantino Martínez-Orts, conocido también por su faceta de divulgador musical, quien acompaña cada interpretación con comentarios didácticos y divertidos que se han convertido en una de las señas de identidad de la FSO.

El repertorio de “Toon Story” incluirá temas de películas inolvidables del cine de animación como Toy Story, El Rey León, Shrek, La Bella y la Bestia, La princesa Mononoke, Kung Fu Panda, Pocahontas, Aladdín, Chicken Run, Monstruos S.A., Los Increíbles, Ice Age, Pesadilla antes de Navidad, Anastasia, Cómo entrenar a tu dragón y Tom y Jerry, en un recorrido musical pensado para emocionar tanto a pequeños como a adultos.