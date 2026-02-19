La nueva técnica del HUCA para mejorar la movilidad de los pacientes con daños neurológicos: terapias de frío extremo que facilita el movimiento

El Hospital Universitario Central de Asturias ha incorporado una técnica innovadora para el tratamiento de la espasticidad, un problema frecuente en personas con daño neurológico que provoca rigidez muscular y dificulta el movimiento. Se trata de un procedimiento basado en la aplicación de frío extremo y que será presentado este viernes en una jornada formativa especializada.

La nueva técnica, denominada crioneurolisis, se utiliza en el ámbito de la neurorrehabilitación y permite reducir la rigidez de determinados músculos de forma localizada y temporal. La espasticidad aparece habitualmente como consecuencia de lesiones del sistema nervioso central, como el ictus, los traumatismos craneoencefálicos, las lesiones medulares o la parálisis cerebral, y puede afectar de manera significativa a la marcha, generar dolor y limitar la autonomía de los pacientes en su vida diaria.

El procedimiento consiste en aplicar frío intenso, de forma muy precisa, sobre nervios concretos que intervienen en la contracción muscular. Para ello se emplea una sonda guiada por ecografía, lo que permite al especialista ver en todo momento el nervio sobre el que actúa. El frío crea una pequeña "bola de hielo” en el extremo del dispositivo que bloquea de manera temporal la transmisión de las señales nerviosas responsables de la rigidez, sin dañar el nervio de forma permanente. Con el paso del tiempo, la función nerviosa se recupera de manera progresiva.

Una de las principales ventajas de la crioneurolisis es que ofrece una alternativa intermedia entre otros tratamientos habituales. A diferencia de la toxina botulínica, su efecto puede mantenerse durante más tiempo, y frente a la cirugía, no es definitiva ni invasiva. Además, al tratarse de un efecto reversible, el procedimiento puede repetirse o ajustarse en función de la evolución del paciente, siempre como parte de un programa de rehabilitación más amplio.

La jornada que se celebrará este viernes servirá para mostrar la aplicación práctica de la técnica en cinco pacientes reales. El programa incluye una evaluación clínica detallada, la localización de los nervios mediante ecografía, la realización del procedimiento y un análisis de la marcha antes y después del tratamiento para comprobar sus efectos inmediatos.

En este punto, el HUCA cuenta con un elemento diferencial: su Laboratorio de Análisis del Movimiento, considerado un referente en la evaluación objetiva de la forma de caminar. Gracias a sistemas de medición avanzados, es posible analizar cómo se mueven las articulaciones, la fuerza que ejercen los músculos o la coordinación durante la marcha, lo que permite comprobar con datos concretos si el tratamiento mejora la movilidad del paciente.

La formación contará con la participación de los doctores Ana Meléndez Laborda y Alfredo Rodríguez Pérez, especialistas con amplia experiencia en técnicas guiadas por ecografía aplicadas al tratamiento del dolor y la espasticidad, que acompañarán al Servicio de Rehabilitación en los primeros pasos de implantación de este procedimiento.

Con la incorporación de la crioneurolisis, el HUCA refuerza su apuesta por una neurorrehabilitación avanzada, basada en la innovación tecnológica y en la evaluación objetiva de los resultados, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes con daño neurológico.