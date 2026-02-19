Las obras de las tres nuevas escuelinas de Oviedo concluirán en tres meses y medio, garantiza el Principado

Las obras de las tres nuevas escuelinas que funcionarán en Oviedo terminarán a finales de mayo. Así lo aseguró la consejera de Educación, Eva Ledo, que concretó la fecha de conclusión de la adecuación de las instalaciones en los colegios Gesta, Pablo Miaja y El Villar, en Trubia, pero no avanzó cuándo abrirán sus puertas para recibir a los primeros alumnos. “El funcionamiento empezará según vayamos dotándolas de técnicas y de los otros servicios”, dijo.

El último calendario fijado por el Principado apuntaba a antes de final del semestre para que las tres nuevas escuelas infantiles estén en marcha. Estos centros se sumarán al que ya funciona, con gestión autonómica, en el concejo ovetense desde octubre del pasado año. Es la escuelina Carbayoninos, que tiene dos sedes, una en Escuelas Blancas y otra en el colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas. En Oviedo funcionan desde hace años otras siete escuelas infantiles, impulsadas todas ellas por el Ayuntamiento.

Los centros para niños menores de tres años de los colegios Gesta y Pablo Miaja tendrán tres unidades cada uno y de Trubia, una. Las tres escuelinas abrirán con retraso ya que las previsiones iniciales de la Consejería de Educación establecían su apertura el año pasado.

La inversión en estas actuaciones, financiadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ascienden a 730.448 euros. La escuelina del colegio Pablo Miaja es la que tiene un mayor presupuesto, con 314.734 euros. La empresa Terra Ingenieros aborda los trabajos en el centro, ubicado en la calle General Elorza.

Lista de espera

En el colegio Gesta, la firma Edificaciones Asturianas del Norte adecúa las que fueron aulas de Nuevas Tecnologías y Músicas para transformarlas en la escuelina “Los Pericos”. La obra cuesta 282.261 euros. En Trubia, la empresa adjudicataria de los trabajos, a los que se destinan 133.452 euros, es Sedes. Estas dos escuelinas llevan por nombre Pinón y Telva, por los personajes creados por el dibujante Alfonso Iglesias.

Con estos tres nuevos centros, cuyo impulso se enmarca en la segunda fase impulsada por la Consejería de Educación, no se acabará con la lista de espera que existe en Oviedo. Será en las dos posteriores etapas, la tercera y cuarta, cuando se cumplirá ese objetivo, según las estimaciones del Principado.