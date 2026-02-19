Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oviedo se convertirá en la capital del coleccionismo "vintage" este fin de semana

El evento reunirá a un total de 42 expositores procedentes del norte de España, Francia e Inglaterra, que ofrecerán una amplia variedad de artículos

Uno de los puestos de la Feria de antigüedades, coleccionismo y vintage.

Uno de los puestos de la Feria de antigüedades, coleccionismo y vintage. / Miki López

Pelayo Méndez

Oviedo

La Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage regresará a Oviedo este fin de semana con la celebración de su IX edición en el Palacio de Exposiciones y Congresos. La cita tendrá lugar los días sábado 21 y domingo 22 y volverá a convertir la ciudad en punto de encuentro para los amantes de los objetos con historia, el coleccionismo y la estética retro.

El evento reunirá a un total de 42 expositores procedentes del norte de España, Francia e Inglaterra, que ofrecerán una amplia variedad de artículos, desde muebles y joyas hasta lámparas de coleccionismo, piezas vintage de los años 70 y 80, ropa, discos, monedas, sellos, libros y juguetes, entre otros muchos objetos singulares. Dirigida por María de la Cruz Madrid y Ángel Moix, la feria celebra su novena edición en la capital asturiana consolidando su crecimiento y su buena acogida, en un contexto de mayor sensibilización hacia el reciclaje y la segunda vida de los objetos.

La feria abrirá sus puertas el sábado 21 a las 10.30 horas y podrá visitarse hasta las 21.00 horas, mientras que el domingo 22 el horario será también desde las 10.30 horas, aunque cerrará a las 20.00 horas. El precio de la entrada es de 4 euros y permitirá el acceso durante los dos días de celebración.

