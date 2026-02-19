Oviedo rinde hoy homenaje al maestro Zubin Mehta que se pondrá al frente de la West-Eastern Divan Orchestra para interpretar a Wagner, Beethoven y Chaikovski

Hoy a las 19.30 horas, el célebre director indio Zubin Mehta dirigirá en Oviedo a la West-Eastern Divan Orchestra, agrupación fundada en 1999 por Daniel Barenboim, dentro de una gira que festeja el 90 aniversario del maestro y tiene como únicos destinos en España las ciudades de Madrid, Barcelona y Oviedo. La velada, organizada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y con las entradas agotadas, se estructura en dos partes donde se interpretarán la "Obertura" de la ópera "Rienzi" (de Richard Wagner), la "Sinfonía número 8 en fa mayor", op. 93 (de Ludwig van Beethoven) y la "Sinfonía número 4 en fa menor", op. 36 (de Piotr Ilich Chaikovski), un repertorio muy interesante que configura algo menos de dos horas de concierto.

Zubin Mehta, leyenda viva de la música clásica, es reconocido mundialmente por su trayectoria, recibiendo diferentes galardones como los de "director honorífico" de las Filarmónicas de Viena, Múnich y Los Ángeles, del Maggio Musicale Fiorentino, de la Bayerische Staatsorchester, Staatskapelle Berlin, Teatro di San Carlo y Filarmónica de Berlín. Comprometido con la formación de jóvenes músicos, fundó -junto a su hermano- la Mehli Mehta Music Foundation en Bombay y apoya la Buchmann-Mehta School of Music.

En Oviedo se pondrá al frente de la West-Eastern Divan Orchestra, una formación que ha mantenido durante más de 25 años una destacada presencia en el panorama internacional y que está integrada por una base de músicos israelíes, palestinos y árabes a los que se unen miembros procedentes de Turquía, Irán y España.