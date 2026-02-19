Oviedo suspende por tercer año consecutivo la ordenanza de cesión de locales municipales: "Están dejando al tejido asociativo en el limbo"

Los problemas alrededor de la cesión de locales municipales suscitan las críticas del principal partido de la oposición. El concejal socialista Jorge García Monsalve detalló este jueves, a través de una nota de prensa, que la "gestión es un fracaso dejando al tejido asociativo de la ciudad en el limbo". "No sabemos si es por la incapacidad o por la dejadez del concejal Mario Arias o porque al PP le gusta moverse en la arbitrariedad, pero el Ayuntamiento suspenderá por tercer año consecutivo la ordenanza".

Unas palabras que llegan después de que el primer teniente de alcalde firmase "una resolución que deja sin efecto de manera definitiva la convocatoria correspondiente al año pasado y acuerda la suspensión temporal de la convocatoria de 2026". “Y lo hace posponiendo además la rectificación anual del catálogo de locales, que sigue sin estar actualizado y aprobado tres años después de la entrada en vigor de la ordenanza. Como única justificación el edil señala que ha sido imposible depurar la situación física y jurídica de determinados locales y que tampoco se ha hecho la regularización de ocupaciones existentes. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el señor Arias estos tres años?”, se pregunta el socialista.

A renglón seguido, García Monsalve explica que esta paralización no puede calificarse como un simple retraso administrativo. “Es, en realidad, el reconocimiento implícito de un fracaso en la gestión. Lo que se pone de manifiesto no es un problema del tejido asociativo, que espera disponer de locales para sus actividades a través de un procedimiento claro y regulado, sino una evidente falta de previsión por parte del equipo de gobierno municipal y especialmente del concejal responsable del área”. Asimismo, denuncia que "mientras de un lado se suspenden las convocatorias, de otro se intenta expulsar a algunas asociaciones a la vez que se conceden locales a otras a dedo. Eso tiene un nombre: arbitrariedad”.

Noticias relacionadas

“Las asociaciones no pueden ser rehenes de la improvisación ni de la incapacidad administrativa”, manifestó el concejal del PSOE, que pedirá en la próxima comisión plenaria de Economía e Interior que se pongan en marcha, a la mayor brevedad posible, los medios materiales y personales necesarios para cumplir la ordenanza reguladora de la cesión temporal del uso de locales a entidades sin ánimo de lucro y para aprobar el catálogo de locales disponibles.