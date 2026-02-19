El periodista Rafael Cremades pronuncia el pregón del Costalero de Oviedo

El periodista y cofrade Rafael Cremades será el encargado de pronunciar el XIV Pregón del Costalero de Oviedo. El acto, organizado por la Hermandad de los Estudiantes, se celebrará este sábado, a las siete de la tarde, en la Capilla del Edificio Histórico de la Universidad. La entrada será libre hasta completar el aforo en una cita ya marcada en rojo en el calendario de la Cuaresma ovetense.

Es el decimocuarto año consecutivo que se celebra este acto, que ha trascendido a la propia corporación de los Estudiantes para convertirse en referencia de la Semana Santa local. No se trata solo de una exaltación de la Semana Santa, sino de un homenaje público al costalero ovetense, "símbolo de entrega silenciosa y compromiso bajo las trabajaderas".

A lo largo de estos años, el pregón ha corrido a cargo dedestacadas figuras del ámbito cofrade y de la comunicación, siguiendo la estela de Sevilla, donde la Hermandad de San Esteban impulsa esta tradición. Juan Pedro Lendínez, Esteban Romera, Ernesto Sanguino, Antonio Santiago, Antonio Sánchez, Álvaro Ojeda, el cardenal Carlos Amigo, Miguel Ángel Moreno, José Javier Esparza, Javier Prieto Moreno o el escritor Jacobo Bergareche han dejado su impronta antes de ceder ahora el testigo.

Rafael Cremades llega a Oviedo con una amplia trayectoria en radio y televisión y una profunda vinculación con el mundo de las hermandades. Actualmente dirige y presenta “La Noche de Canal Sur con Rafa Cremades” en Canal Sur Radio y ha estado al frente de numerosos formatos informativos y de entretenimiento. Fue pregonero de la Semana Santa de Córdoba, su ciudad natal, y ha participado activamente en retransmisiones y programas dedicados a la tradición cofrade andaluza.

El altar de la Capilla del Edificio Histórico volverá así a convertirse en tribuna de emoción y memoria, en una tarde que abrirá con solemnidad el tiempo grande de la ciudad. La Hermandad de los Estvdiantes invita a cofrades y público en general a sumarse a un acto que es ya parte esencial del patrimonio sentimental de la Semana Santa ovetense.