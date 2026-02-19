El Pote de Antroxu, el gran anfitrión del fin de semana para saborear Oviedo

Oviedo ya huele a tradición. Con la ciudad inmersa en la celebración del Carnaval, la hostelería ovetense toma el mando este fin de semana para ofrecer una de las experiencias más arraigadas del carnaval en Asturias: sentarse a la mesa a disfrutar del Menú de Antroxu.

Tras la excelente acogida del pasado martes, las Jornadas Gastronómicas del Antroxu regresan con fuerza este fin de semana, del 20 al 22 de febrero. Se trata de un proyecto impulsado por Otea, hostelería y turismo en Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, diseñado para dinamizar el sector y ofrecer a ovetenses y visitantes una propuesta de calidad que complementa la agenda lúdica del municipio, como el desfile y el concurso de disfraces de este próximo sábado.

El éxito de convocatoria es rotundo, con un total de 50 restaurantes y 5 alojamientos participantes. Esta cifra demuestra la fortaleza de la unión entre el Ayuntamiento, Otea y el sector hostelero. En este contexto, destaca el emotivo homenaje rendido a Julio y Ana, del Restaurante Bango 7 Plazas, galardonados con la Mención Especial Antroxu 2026. Un premio que simboliza el agradecimiento a quienes, con su esfuerzo diario, mantienen vivo el espíritu del carnaval gastronómico.

Frixuelos, picatostes y casadielles ponen el toque dulce a este festival de sabores

Los restaurantes participantes se mantienen fieles a la receta que da sentido a estas jornadas. La oferta se centra en el Pote de Antroxu, definido por ser un plato de cuchara muy contundente al que se añade mucha más carne de lo habitual. Respetando la tradición, además de las célebres morcilla y chorizo, el guiso admite otros productos del cerdo como oreja, morro, rabo, lacón o costilla. Tras este festival de sabores, llegan los postres que definen nuestra llambionada más autóctona: frixuelos, picatostes y casadielles. Cada establecimiento aporta su toque personal y su saber hacer, manteniendo viva una costumbre que pasa de generación en generación.

Estableciemientos participantes •Al Baile La Temprana •Bango7plazas •Bar Camacho •Bar Felechosa Casa Nueva •Café Mepiachi •Caprichos •Casa Amparo •Casa Conrado & Suárez •Casa El Marmío •Casa Eleuterio •Casa Ramón •De Norte a Sur Gastrobar •Del Arco •Donde el jamón •Doña Concha •Dr. Peña restaurante •El Acebo •El Bodegón de Teatinos •El Dólar •El Fartuquín •El Fondín •El Leonés (100% sin gluten) •El Mono que lee •El Ovetense •El Tizón •Jamón Jamón •La Cava De Floro •La Flor de Galicia 4 •La Leyenda del Gallo •La Puerta de Cimadevilla •La Taberna de la Catedral •La Tabernilla de Oviedo •Llar de la Catedral •Los Porches •Meraki •Santa Cristina •Secreto a voces •Sidrería El Bosque •Sidrería El Ferroviario •Sidrería El Pigüeña •Sidrería El Valle •Sidrería La Finca •Sidrería La Gran Vía •Sidrería La Manzana •Sidrería La Pumarada •Sidrería Marcelino •Sidrería Mieres •Sidrería Ovetum •Sidrería Pichote •Taberna Salcedo Alojamientos •Apartamentos 5dos5 •El Mirador de Bendones •Hotel Campoamor •Hotel Fruela •Princesa Munia Hotel&Spa

Esta cita culinaria es, además, antesala o colofón al esperado Desfile de Carnaval que recorrerá las calles del centro de Oviedo el sábado por la tarde. Es la excusa perfecta para disfrutar de una jornada completa en la ciudad: vivir el ambiente en la calle y refugiarse después en el buen hacer de los hosteleros ovetenses.

Información y Reservas

A través de la plataforma escapadaasturias.com y las redes sociales, los usuarios pueden geolocalizar los restaurantes, ver imágenes de los menús y consultar horarios. Asimismo, la colaboración con el sector hotelero facilita la pernoctación con promociones exclusivas en los alojamientos inscritos en las jornadas, invitando a vivir el Antroxu de principio a fin.

Ante la previsión de gran afluencia durante el viernes, sábado y el domingo, se aconseja a los comensales realizar su reserva cuanto antes para asegurar su sitio en este gran banquete del carnaval ovetense.