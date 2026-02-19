Los problemas temporales de frío ya no volverán al Auditorio de Oviedo: el Ayuntamiento destinará casi 300.000 euros anuales en el mantenimiento

Los músicos de la orquesta sinfónica Oviedo Filarmonía ya no volverán a pasar frío durante sus ensayos en el Auditorio. Las bajas temperaturas registradas en el edificio a principios de enero obligaron a suspender el ensayo preparatorio para la gala lírica del tenor Plácido Domingo. Había 15 grados en el escenario y el convenio establece que el termómetro debe de estar por encima de los 17. Parte de la culpa de esta situación se debió a que las instalaciones estuvieron varios días sin actividad en mitad del temporal por culpa de las fiestas navideñas y también influyó que las instalaciones culturales llevaban casi un año sin servicio de mantenimiento. Fue en marzo cuando se acabó el anterior contrato y la concejalía de Nacho Cuesta aprovechó la ocasión para incluir el mantenimiento del Palacio de Congresos Exposiciones. Ahora, la junta de gobierno acaba de contratar a la empresa Vareser 96 para que los operarios empiecen a trabajar en ambos edificios en el menor tiempo posible.

Esta adjudicación supone un coste anual de 279.994,62 euros, a los que hay que sumar el IVA, y cinco empresas compitieron por este contrato que tiene una duración de dos años. Elegida a la ganadora de la licitación, los operarios serán los encargados de revisar las instalaciones contra incendios así como de realizar revisiones en los equipos detectores de gas, las bombas, las válvulas, los grifos y los contenedores de metal. También se encargarán de los diferentes equipos eléctricos, los grupos de refrigeración y el sistema de climatización.

De esta forma, los operarios revisarán cada instalación a diario para que no haya ningún tipo de impedimento en la programación del Auditorio y el edificio diseñado por Santiago Calatrava. Sumamente importante es que las diferentes salas alcancen la temperatura idónea porque el frío es perjudicial para la voz de los cantantes. Además, los músicos no pueden utilizar guantes porque sus manos deben estar liberadas y se hace difícil el manejo de los instrumentos y por si fuera poco afecta a la afinación y al comportamiento de los instrumentos, especialmente de las maderas, muy delicadas, que se dilatan y contraen con calor o el frío.