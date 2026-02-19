El temporal "Pedro" agrava los desperfectos en el viejo HUCA: a los robos se suman árboles caídos y problemas por culpa del viento

Los fuertes vendavales registrados en las últimas horas como consecuencia del temporal "Pedro" agravan la situación del viejo HUCA. Las rachas de viento derribaron este miércoles un árbol de grandes dimensiones al lado de la Unidad de Drogodependencias, que continúa en funcionamiento y todavía no se sabe a qué lugar se trasladará durante la reconversión de los terrenos. Un hecho que cortó al paso la calle que rodea la plaza de toros y que es usado a diario por los vecinos de la zona para pasear a sus perros. También es punto de encuentro de las personas mayores los días que no llueve. La retirada de este ejemplar se prevé complicada. La vía es estrecha y por ella no entra un camión que permita trasladar el árbol.

Este no es el único desperfecto que hubo en las últimas horas del viejo HUCA. También han caído al suelo ramas de los árboles y en los últimos días rompió parte del vallado que protege la antigua Residencia de Nuestra Señora de Covadonga y que ha sufrido continuos robos durante años ante la falta de vigilancia.

Las medidas de seguridad impuestas en los últimos meses no han hecho su efecto después de que todo el interior de los inmuebles haya sido arrasado y solo quede en pie la estructura. Muestra de los actos vandálicos es que la red que protege la zona de Policlínicas está rota y en algunas partes se ha reforzado para evitar nuevas intrusiones de los ladrones. Además, acceder a los edificios propiedad de la Universidad no supone ningún reto. Las entradas han sido desvalijadas y la institución ha acordonado los accesos. Tal y como dice el refrán no se pueden poner puertas al campo. Cualquiera puede pasar por arriba o por abajo las cintas que advierten que está prohibida la entrada. Además, los graves daños que presentan los edificios ocasionan desprendimientos casi de forma continua y más en días de alerta con viento como en la jornada de ayer. Los ruidos de portazos y de golpes se sucedían al mediodía en los diferentes inmuebles y los vendavales también rompieron parte de la valla que protege a la Residencia en la parte más cercana a la lavandería.