Los vecinos de La Monxina denuncian que sus calles están "llenas de baches" a pesar de que se acaba de asfaltar este barrio de Oviedo

A los ovetenses que viven en La Monxina no les convencen los trabajos de asfaltado llevados a cabo por el Ayuntamiento en la zona. Al menos eso es lo que sostienen los representantes de la asociación vecinal del barrio, que se sienten decepcionados “al comprobar que los trabajos no han servido para subsanar todas las deficiencias existentes en la calzada”.

Aunque el inicio de las actuaciones fue recibido “con esperanza tras años de quejas por el mal estado del firme”, la entidad asegura que “el compromiso de arreglar todos los problemas del asfalto no se ha cumplido” y que “los trabajos no han servido para subsanar todas las deficiencias existentes en la calzada”.

El asfaltado, ejecutado en varias de las calles principales del barrio, fue presentado por el consistorio como una intervención para mejorar la seguridad vial y eliminar baches, pero los vecinos sostienen que “la actuación ha sido parcial” y que aún persisten “zonas con el asfalto deteriorado, grietas visibles y socavones que suponen un riesgo tanto para conductores como para peatones”.

Según denuncian, hay vías que “han quedado fuera del plan de obras pese a encontrarse en un estado especialmente deficiente”, lo que sigue provocando “vibraciones, daños en los vehículos y problemas de accesibilidad, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida”. Esta situación, añaden, “ha incrementado la sensación de abandono y ha reavivado las críticas vecinales”.

Actuación integral

Uno de los aspectos que más malestar ha generado es, a su juicio, el incumplimiento del compromiso municipal de actuar de forma global. “No se solicitaban arreglos puntuales, sino una actuación integral que pusiera fin de forma definitiva a los problemas del asfalto en La Monxina”, subrayan. Y advierten: “No se puede hablar de una solución real cuando todavía hay calles llenas de baches”.

El colectivo recuerda además que el deterioro del firme supone “un problema de seguridad”, especialmente en días de lluvia, cuando los socavones “se llenan de agua y se vuelven prácticamente invisibles, aumentando el riesgo de accidentes”. También apuntan a “ruidos constantes y vibraciones que afectan a las viviendas cercanas”, una situación que “los vecinos llevan años denunciando”.

Por todo ello, reclaman “una ampliación inmediata de las obras de asfaltado para incluir todas las calles que presentan deficiencias” y exigen “un plan claro, completo y transparente que garantice que La Monxina no vuelva a quedar relegada a actuaciones incompletas”. Mientras tanto, concluyen, “el descontento crece ante la falta de una solución definitiva al problema del asfalto y los baches en el barrio”.