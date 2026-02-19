Vox critica el "cambio de cromos" de reconocimientos entre el alcalde de Oviedo y el Gobierno de Pedro Sánchez

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta criticó este jueves el "cambio de cromos" entre el Alcalde y el Gobierno de Pedro Sánchez con la concesión de la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco a Alfredo Canteli, otorgada por el Ministerio de Defensa del Gobierno de España. La edil recuerda que hace poco más de un año fue el propio regidor quien impuso la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Oviedo a la ministra de Defensa en un acto institucional celebrado en la capital asturiana. Para la formación, la proximidad temporal entre ambas distinciones no es casual.

Sonsoles Peralta, considera que la coincidencia “no es una cuestión menor, sino el reflejo de una forma de hacer política basada en el intercambio de favores entre élites institucionales”. A su juicio, “las condecoraciones no pueden convertirse en un circuito cerrado de reconocimientos entre cargos públicos”.

Peralta ha sido contundente al afirmar que “cuando las medallas se convierten en un instrumento político, pierden su valor y es un desprecio a quienes realmente las merecen”.

Exigen criterios objetivos y transparencia

Vox subraya que las distinciones oficiales —y especialmente aquellas vinculadas a las Fuerzas Armadas y al mérito institucional— deben responder a criterios objetivos, verificables y transparentes, vinculados a servicios extraordinarios y no a gestos de cortesía política.

“Mientras muchos profesionales, miembros de nuestras Fuerzas Armadas, servidores públicos o ciudadanos ejemplares nunca reciben un reconocimiento pese a su trayectoria, vemos cómo determinados cargos se intercambian honores con una naturalidad que genera desconfianza”, añade la portavoz.

La formación considera que este tipo de prácticas deterioran la credibilidad institucional y alimentan la percepción de que las condecoraciones oficiales pueden utilizarse como herramienta al servicio de intereses partidistas.

“Las medallas deben representar mérito y sacrificio, y no convertirse en una moneda de cambio entre los poderes públicos para pagar y recibir favores”, concluye Sonsoles Peralta.