El Ayuntamiento pone en marcha "Oviedo, una ciudad para comprar"

La concejala de Economía, Leticia González, y el concejal de Turismo, Alfredo Quintana, visitaron este viernes el Hotel Reconquista y la Oficina de Información del Escorialín para reforzar la puesta en marcha de la campaña "Oviedo, una ciudad para comprar". "Los hoteles y los puntos de información son la primera puerta de entrada de muchos visitantes, por eso es clave que desde ahí puedan acceder en un clic a la oferta comercial de Oviedo. Queremos convertir el comercio local en una parte natural de la experiencia turística, reforzando su visibilidad y generando oportunidades para nuestros negocios", señaló González.

La iniciativa, que el Consistorio anunció en Fitur, permitirá que turistas y visitantes descubran de forma sencilla la oferta comercial de Oviedo gracias a un acceso directo mediante códigos QR a la página web del comercio. La acción se apoyará en una red de puntos de información repartidos por la ciudad, con especial presencia en los hoteles, donde se instalarán tótems informativos en las zonas de recepción para facilitar el acceso inmediato a los contenidos.

Noticias relacionadas

El proyecto aúna promoción y herramientas digitales con el objetivo de poner en valor la calidad y diversidad del comercio local, integrándolo en los itinerarios habituales de quienes visitan la ciudad. A través de esta plataforma, los usuarios podrán localizar establecimientos por categorías, descubrir comercios emblemáticos y conocer de primera mano la riqueza del tejido comercial ovetense de una manera ágil y accesible.