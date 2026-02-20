Callos con Marqués de Riscal, el maridaje perfecto para todos los paladares
Desde hoy y hasta el 8 de marzo 75 establecimientos de toda Asturias participan en estas jornadas gastronómicas para destacar la importancia de este plato en la cocina asturiana
L. L.
El Bodegón de Teatinos se convirtió el pasado miércoles en el escenario perfecto para presentar las jornadas de Nuestros callos con Marqués de Riscal. Una cita que, un año más busca poner en valor la importancia que este plato tiene en la cocina asturiana.
Así, estas bodegas se unen a Argüelles selección ( distribuidor oficial de Bodegas Herederos del Márques de Riscal, para Horeca en Asturias), para rendir homenaje a esta propuesta culinaria. Una cita gastronómica que se celebrará desde hoy hasta el 8 de marzo, y que se podrá disfrutar con infinidad de menús, en los que el denominador común son los callos en sus distintas variedades y el vino Marqués de Riscal reserva 2021. Una añada en la que la bodega fue reconocida como mejor bodega y el mejor viñedo del mundo.
75 participantes
Para elevar estas jornadas, más de 70 restaurantes repartidos por toda Asturias participan en este evento culinario, con una amplia variedad de menús y a unos precios muy ajustados, para deleite de todos los comensales.
Por otro lado, como novedad en esta edición, destaca Argüelles Selección "vinos y alimentación gourmet", y que fue creada en 2018 por los hermanos Silverio y Luis Manuel Argüelles, a su vez administradores de Disceas SL, como empresa de referencia en vinos, entre ellos Marqués de Riscal y alimentación Gourmet.
Bodega de premio
Como acompañamiento de este tradicional plato de la gastronomía asturiana, en esta ocasión serán los vinos de Herederos del Marqués de Riscal los que se convertirán en el maridaje perfecto. Con una dilatada trayectoria en el mundo del vino, la bodega dio sus primeros pasos en 1858, hasta convertirse en una empresa pionera y referente de un sector vitivinícola en continua transformación.
Desde entonces, no ha dejado de cosechar éxitos como el título de Mejor Viñedo del Mundo 2024 o la certificación ecológica en 2018 de todos sus viñedos en Rueda.
