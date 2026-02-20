El Conservatorio Profesional de Oviedo acoge un concierto solidario el miércoles 25 para recaudar fondos para niños de Madagascar

El auditorio del Conservatorio Profesional de Oviedo "Anselmo González del Valle" acogerá el próximo miércoles, día 25, un concierto solidario a favor de la ONG Korima para apoyar el proyecto solidario Misaotra, del colegio La Inmaculada de Oviedo, para niños de Madagascar. El objetivo de esta iniciativa es la creación de una escuela para 75 menores de siete años.

El concierto estará dirigido por Enrique Yuste, el director de las orquestas del Conservatorio Profesional de Oviedo y dará comienzo a las 18,15 horas del próximo miércoles, con un amplio repertorio en el que habrá piezas musicales clásicas de grandes compositores como Vivaldi y Mozart junto a temas actuales de las bandas sonoras de Frozen y Juego de Tronos, cuya interpretación correrá a cargo del alumnado de la orquesta de cuerda del conservatorio. Las entradas son gratuitas y se pueden reservar en la página web del conservatorio. Habrá una fila 0 para todas aquellas personas interesadas en colaborar con ese proyecto solidario. El director del Conservatorio, Santiago Ruiz de la Peña Fernández, ha apoyado y facilitado esta primera colaboración entre el conservatorio y la ONG Korima en su proyecto Misaotra, en el que están implicados todos los colegios de Claretianas de Europa.