Cuenta atrás para que Oviedo acoja la feria de antigüedades: estarán 42 expositores de todos los lugares del mundo

La Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage regresa este sábado a Oviedo en el Palacio de Exposiciones y Congresos. El evento reunirá a 42 expositores procedentes del norte de España, Francia e Inglaterra, que ofrecerán una amplia variedad de artículos. Entre ellos, muebles y joyas hasta lámparas de coleccionismo, piezas vintage de los años 70 y 80, ropa, discos, monedas, sellos, libros y juguetes, entre otros muchos objetos singulares.

La cita está dirigida por María de la Cruz Madrid y Ángel Moix y, en esta ocasión, la feria celebra su novena edición consolidando su crecimiento y su buena acogida, en un contexto de mayor sensibilización hacia el reciclaje y la segunda vida de los objetos.

Los horarios para el sábado serán desde las 10.30 hasta las 21 horas. El domingo harán lo propio desde las 10.30 horas las 20.00 horas. El precio de la entrada es de 4 euros y permitirá el acceso durante los dos días de celebración.