El gran desfile de Carnaval de Oviedo: más de 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes

Decía Celia Cruz que no hay que llorar porque la vida es un Carnaval. Oviedo acogerá este sábado, a partir de las 17.30 horas, el gran concurso de disfraces con récord de participantes. La concejalía de Festejos, liderada por Covadonga Díaz, cifra en 2.000 las personas que partirán desde la calle Independencia, a la altura de la Escuela de Minas, para seguir por Uría, girar hacia a la calle San Francisco para desembocar en Eusebio González Abascal y en la plaza de la Catedral. En un lateral de la Sancta Ovetensis estará el jurado que evaluará cada uno de los trajes antes de repartir 7.500 euros en las tres categorías de premios: individual, grupos y centros sociales. La creatividad, el diseño, la reutilización de materiales, la animación y la puesta en escena serán los criterios que más se tendrán en cuenta a la hora de poner las notas.

El desfile contará con 47 participantes. De ellos, 11 en la categoría individual, 21 en grupos y 15 centros sociales. También tendrán protagonismo ocho charangas. El Antroxu de Gijón nombró esta misma semana ganador de su concurso a los miembros del "Xareu nel Ñeru" arrebatando el reinado de "Los Mazcaraos", que habían resultado vencedores durante los úlitimos tres años. En esta edición, quedaron segundos y ambos lo darán todo esta tarde por las calles de Oviedo. Otras agrupaciones presentes serán "Os Brasileiros do Xixón", "Los Gijonudos", "Los Restallones", "El Akelarre" y "Los Acoplaos". Desde Villabona (Llanera) llegará "El Alboroto".

Finalizado el desfile, el jurado tendrá unos minutos de reflexión y el personal municipal . La fiesta no parará en la plaza de la Catedral. Será entonces cuando llegue el turno del entierro de la sardina a través del espectáculo "Mil Noches y Una" donde los diferentes personajes de los tradicionales cuentos pasarán por el escenario que celebrar los últimos momentos del Antroxu de este año. Después, llegará el momento de la entrega de los premios. Cada uno de los galardonados recibirá un cheque y, después, el dinero será ingresado en las diferentes cuentas bancarias. La noche la cerrará la orquesta gallega "Saudade". La previsión que maneja la concejalía de Festejos es que la actuación comenzará a las 21.00 horas. Todo dependerá de la hora a la que acabe el desfile. La actuación acabará a medianoche para garantizar el descanso de los vecinos de la zona.

A pesar de que las grandes actividades alrededor de Carnaval acabarán esta saábado , los restaurantes ofrecerán durante una jornada más las jornadas gastronómicas. Tras la excelente acogida del martes y de ayer, 58 restaurantes seguirán ofreciendo durante todo el fin de semana el pote del Antroxu, definido por ser un plato de cuchara muy contundente al que se añade mucha más carne de lo habitual.

Respetando la tradición, además de las célebres morcilla y chorizo, el guiso admite otros productos del cerdo como oreja, morro, rabo, lacón o costilla. Tras este festival de sabores, llegan los postres que definen nuestra llambionada más autóctona: frixuelos, picatostes y casadielles. Cada establecimiento aporta su toque personal y su saber hacer, manteniendo viva una costumbre que pasa de generación en generación. Los restaurantes llevan días aconsejando a los clientes que hagan su reserva para garantizar que haya espacio para disfrutar de los manjares típicos de estas fechas.