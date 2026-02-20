IU considera que el nuevo Plan General de Oviedo ponga coto a las viviendas de uso turístico y proteja la vivienda

Como una "excelente noticia para Oviedo" considera el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, la nueva redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) porque "adaptará a la ciudad a la realidad actual frente a desafíos tan relevantes como la turistificación y el cambio climático". Así lo explicó a través de una nota de prensa después de que la junta de gobierno acaba de aprobar la licitación por un millón de euros para la redacción de este documento durante un plazo de 45 meses. "Esta convocatoria da cumplimiento a uno de los acuerdos estratégicos suscritos entre nuestro grupo municipal y el equipo de gobierno del PP y desmiente a quienes consideraban que el planeamiento estaba definitivamente descartado. Frente a los agoreros, hoy queda claro que habrá un nuevo proyecto fruto del diálogo y de acuerdos transversales pensados en el interés general de la ciudad".

Llamazares considera que este nuevo instrumento urbanístico "permitirá rentabilizar la inversión económica realizada durante años, recuperar el excelente trabajo técnico ya desarrollado y actualizar, tras más de dos décadas, el modelo urbano de Oviedo para ajustarlo a las nuevas necesidades sociales, económicas y ambientales". "Asimismo consideramos imprescindible que el nuevo PGO aborde con decisión la limitación del impacto de las viviendas de uso turístico (VUT) sobre el mercado residencial, protegiendo el derecho a la vivienda, así como la incorporación de criterios de adaptación al cambio climático, especialmente en materia de movilidad sostenible y renaturalización de la ciudad"

"La licitación del nuevo Plan General es una excelente noticia y demuestra que los acuerdos políticos sirven para transformar la ciudad. Permitirá aprovechar lo ya invertido, actualizar el planeamiento urbano y dar respuestas a retos clave como la vivienda, la presión turística y la adaptación de Oviedo al cambio climático, concluyó.