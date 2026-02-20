Las medidas que el PSOE de Oviedo propone para combatir la soledad no deseada: un mapa que identifica a las personas que viven solas y mayor presupuesto

Combatir la soledad no deseada aumentando las partidas presupuestarias, que este problema sea considerado como una política pública estructural y evaluable y reforzar la ambición. Estos son algunos de los objetivos que tiene la concejala socialista Marisa Ponga para combatir uno de los problemas más importantes que sufre la sociedad. "Es imprescindible incorporar una memoria económica clara, detallada y transparente que permita conocer con precisión los recursos destinados a cada uno de los cuatro ejes en torno a los que se desarrollará el plan: prevención, detección, intervención, tecnología y trabajo en red”.

Así lo explicó a través de una nota de prensa en la que destacó que "esta estrategia es creíble y sostenible y debe asentarse sobre una planificación económica seria y transparente". En este sentido, propone que en el plan se cuantifiquen las partidas para la contratación de personal, materiales, actividades, campañas y mantenimiento de infraestructuras así como la identificación expresa de las fuentes de financiación, incluyendo subvenciones autonómicas, estatales y europeas y posibles colaboraciones con entidades privadas, fundaciones y asociaciones".

Otra de las medidas que propone está la elaboración de un mapa de riesgo y de recursos comunitarios que identifique a las "personas mayores de 80 años que viven solas". También quiere poner en marcha la campaña "Oviedo a tu lado" evitando que tenga "un enfoque meramente asistencial, apostando por un posicionamiento claro contra el edadismo y por la construcción de una ciudad cuidadora". "De igual forma, queremos formación especializada para los voluntarios y la activación de una red de detección y acompañamiento informal. Para reforzar esta red, proponen la creación de un distintivo municipal dirigido a entidades comprometidas, que sirva para potenciar la implicación del tejido comunitario y dar mayor visibilidad pública a estas iniciativas". .

Del mismo modo, reclama mayor transparencia en los recursos municipales de cuidados, detallando las horas adicionales de ayuda a domicilio, el incremento de la teleasistencia y el refuerzo de los programas de acompañamiento."Por último, planteamos extender el programa a las residencias de mayores en coordinación con el ERA, crear una Unidad Municipal de Soledad No Deseada que visibilice un liderazgo institucional claro y elaborar un informe anual público que permita evaluar la acción política en base a resultados".