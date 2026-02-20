Oviedo abre las puertas a los alumnos americanos: un grupo de estudiantes del estado de Nueva York visitan el Ayuntamiento
La iniciativa del colegio internacional Meres permite un intercambio para que los participantes en el programa de intercambio conozcan la lengua y cultura locales
El primer teniente de alcalde, Mario Arias, junto al concejal de Licencias, José Ramón Pando, recibieron en el Ayuntamiento a una delegación de alumnos del programa de intercambio Exchange con Brighton Scholl, del colegio internacional Meres. A la cita acudieron 25 estudiantes de Bachillerato del centro y los participantes en el proyecto por el que viajaron hace unos días desde la ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York, hasta Asturias.
De esta forma, los americanos devuelven la visita que los ovetenses les efectuaron el pasado otoño gracias a un programa de intercambio y aprendizaje de idiomas. También sirve para conocer las diferentes culturas y platos típicos de la gastronomía local. Entre las actividades que protagonizaron está la recepción que los dos concejales del Partido Popular les hicieron en el Salón de Plenos. Despúes, toda la comitiva se sacó una foto en las escaleras que dan acceso a la primera planta del edificio para guardarla para el recuerdo.
Oviedo cada año acoge a decenas de alumnos de intercambio y también acoge a alumnos de otras universidades que realizan sus Erasmus en la capital asturiana.
