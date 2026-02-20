Oviedo busca ser destino ideal para las familias numerosas: los padres con más de tres hijos obtendrán descuentos en sus visitas a la ciudad
La capital asturiana se une a destinos como Cuenca o Salamanca para abrirse a nuevos mercados turísticos
Oviedo busca ser el destino ideal para las familias numerosas. La concejalía de Turismo, en manos de Alfredo García Quintana, acaba de cerrar un contrato menor de 4.840 euros para obtener el sello de turismo familiar. Una iniciativa que aumentará la competitividad de la capital asturiana que se promocionará como destino ideal para aquellos padres que tienen más de tres hijos.
Esta iniciativa fue creada hace más de una década por la Federación Española de Familias Numerosas y aglutina a más de ochenta entidades que ofrecen instalaciones adecuadas para los niños con habitaciones con camas supletorias, cunas, tronas y otro tipo de actividades para los más pequeños de la casa. También tiene que reunir servicios pensados para todos los miembros de las familias así como accesibilidad en los diferentes enclaves principales.
También se garantizará que la capital asturiana es una ciudad segura y accesible y descuentos u otro tipo de ventajas para las familias numerosas. "Esta distinción avala y reconoce a las empresas y destinos turísticos cuya oferta se adecúa a las demandas de las familias. Cada uno de los destinos con el sello puede llegar a un target de casi 50.000 familias con una media de 3,5 hijos", explican los organizadores.
De igual forma, destacan que diferentes destinos ya gozan de esta distinción. Entre ellos, Cuenca, Salamanca, Segovia, Peñíscola, Ibiza, Antequera y Castelldefels. "Tenemos representación en todas las comunidades autonómicas y el objetivo de la Federación es conseguir que estas familias tengan el reconocimiento social y económico que les corresponde". El sello de turismo familiar ha sido homologado por la secretaría de Estado de Turismo y la obtención de este sello permitirá la presencia de Oviedo en todos los eventos nacionales organizados por la Federación.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
- Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes
- Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo: 'A los que estén pensando en votar a Vox les diría que miren quién está transformando la ciudad, y ese es Alfredo Canteli
- Tino Manjoya, el piloto, mecánico y preparador de coches con un taller en Oviedo que ya va por la tercera generación: 'Empecé con un carro de rodamientos con el que gastamos las aceras de Buenavista
- Vicente Cabal, el chef del restaurante de Oviedo que acaba ser distinguido por la Guía Repsol: 'Nos están avasallando a llamadas, estamos dando mesa para dentro de diez días