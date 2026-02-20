Oviedo busca ser destino ideal para las familias numerosas: los padres con más de tres hijos obtendrán descuentos en sus visitas a la ciudad

Oviedo busca ser el destino ideal para las familias numerosas. La concejalía de Turismo, en manos de Alfredo García Quintana, acaba de cerrar un contrato menor de 4.840 euros para obtener el sello de turismo familiar. Una iniciativa que aumentará la competitividad de la capital asturiana que se promocionará como destino ideal para aquellos padres que tienen más de tres hijos.

Esta iniciativa fue creada hace más de una década por la Federación Española de Familias Numerosas y aglutina a más de ochenta entidades que ofrecen instalaciones adecuadas para los niños con habitaciones con camas supletorias, cunas, tronas y otro tipo de actividades para los más pequeños de la casa. También tiene que reunir servicios pensados para todos los miembros de las familias así como accesibilidad en los diferentes enclaves principales.

También se garantizará que la capital asturiana es una ciudad segura y accesible y descuentos u otro tipo de ventajas para las familias numerosas. "Esta distinción avala y reconoce a las empresas y destinos turísticos cuya oferta se adecúa a las demandas de las familias. Cada uno de los destinos con el sello puede llegar a un target de casi 50.000 familias con una media de 3,5 hijos", explican los organizadores.

De igual forma, destacan que diferentes destinos ya gozan de esta distinción. Entre ellos, Cuenca, Salamanca, Segovia, Peñíscola, Ibiza, Antequera y Castelldefels. "Tenemos representación en todas las comunidades autonómicas y el objetivo de la Federación es conseguir que estas familias tengan el reconocimiento social y económico que les corresponde". El sello de turismo familiar ha sido homologado por la secretaría de Estado de Turismo y la obtención de este sello permitirá la presencia de Oviedo en todos los eventos nacionales organizados por la Federación.