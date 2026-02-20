Oviedo se convierte en la casa de las antigüedades y el vintage con 40 expositores
Anticuarios y coleccionistas de distintos puntos de España, Inglaterra o Francia se darán cita este fin de semana en el Calatrava, con miles de piezas en venta directa
L. L.
Oviedo volverá a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para los amantes de los objetos con historia. Desde mañana, sábado 21, al domingo 22 de febrero, el Palacio de Exposiciones y Congresos (El Calatrava) acogerá una nueva edición de la Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage, organizada por la empresa Nou Grup Firal.
En esta ocasión serán 40 expositores, llegados de diferentes lugares de España y de países como Francia o Inglaterra, los que llenen el recinto de antigüedades, muebles, decoración, juegos, libros, monedas, muñecas, lamparas, vajillas, cristalería, joyas, ropa y un sinfín de artículos en venta directa, pensados tanto para coleccionistas como para quienes buscan un detalle especial.
El horario será el sábado, de 10.30 horas a 21.00 horas y el domingo de 10.30 horas a 20.00 horas. La entrada cuesta 4 euros y es válida para los dos días de la feria. Además, los asistentes podrán llevarse un descuento de 0,50 céntimos enseñando el cartel promocional de la feria, que está disponible en el Facebook de Nou Grup Firal.
Esta cita no solo es una oportunidad para adquirir piezas únicas, sino también un espacio para aprender y compartir experiencias con expertos y aficionados al mundo de las antigüedades y el coleccionismo.
Además, el evento contribuye a dinamizar la vida cultural y económica de la ciudad, atrayendo a visitantes de diferentes puntos geográficos y fomentando el turismo en la región.
Sin duda, nadie debe perderse la oportunidad de sumergirse en el mundo de las antigüedades y el coleccionismo. Ya sea un coleccionista experimentado, alguien que busca un detalle especial o simplemente alguien con curiosidad por descubrir objetos con historia, la XI Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage promete ser una experiencia única.
