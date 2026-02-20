La parroquia de Oviedo que se repara de los daños del temporal: un gran andamio y trabajos de urgencia

La parroquia del Corazón de María se repone de los daños sufridos por los fuertes vendavales registrados hace una semana en Oviedo. Fue el sábado cuando cayeron varias piezas de la repisa de la ventana de la quinta planta de la torre afectando a la parte exterior del cuarto piso. Todos estos días, parte del tramo de la acera ha permanecido cortado al paso de los peatones para garantizar la seguridad de los viandantes ante el temor de la caída de más piedras.

Esta situación ha obligado a realizar una actuación de urgencia. Los operarios comenzaron este viernes a montar un andamio que rodeará la torre. El objetivo es facilitar el acceso a los trabajadores de la empresa contratada a las diferentes alturas para reparar todos los daños existentes.Mientras tanto, las vallas siguen estando en la zona cortando el paso.

Los daños provocados por los últimos temporales han sido cuantiosos en la capital asturiana. Sin ir más lejos, la caída de cascotes de la iglesia de plaza de América obligó a intervenir a los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) .También los vendavales han provocado daños en la cúpula de la Losa y han provocado más desperfectos en la parcela del viejo HUCA con la caída de un árbol de grandes dimensiones, entre