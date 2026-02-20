El pregón de la Semana Santa de Oviedo ya tiene fecha y hora: el encargado será el presidente del Real Oviedo

Oviedo abrirá su Semana Santa el 13 de marzo. Será entonces cuando el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, pronuncie el pregón en la iglesia de Santo Domingo. La Junta de Hermandades y Cofradías de Oviedo optaron este año por el mexicano porque «aprovecha las más diversas ocasiones para recalcar su profunda de fe».«Además, desde que accedió al cargo, no ha dejado de mostrar un gran afecto por la ciudad que le acoge así como por sus tradiciones. El ser presidente de club le vincula, de igual modo, con una capital que ha apoyado de manera inquebrantable a su club».

El calendario de la Junta de Hermandades se va cerrando con diferentes actividades. Del 18 al 23 de marzo tendrá lugar en la plaza de Trascorrales la exposición con los diferentes materiales de las cofradías que procesionarán por las calles de la capital asturiana durante los siete días de pasión. "Ya el año pasado hubo alguna novedad y en esta ocasión, mantendremos lo mismo. No obstante, creo que deberíamos dar algo más al público", destacó el presidente de la entidad, Carlos Ángel González García, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA .

Noticias relacionadas

Una de las novedades de la Cuaresma de este año es el concierto que protagonizarán los miembros de la Banda Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música Anselmo González del Valle y estará dirigido por Enrique Yuste Rivero. Las marchas procesionales serán las protagonistas de la cita con temas como "Amarguras" de M. Font de Anta (1889-1936), "Margot" de J. Turina (1882-1949) y arreglo de A. Domínguez, "Soledad" de D. Hurtado (1980), "Mater Mea" de R. Dorado (1907-1988), "Soleá, dame la mano" de M. Font de Anta (1889-1936), "Marcha Fúnebre" de F. Chopin (1810-1849), "María Santísima del Dulce Nombre" de L. Lerate (1910-1994) y "La Madrugá" de A. Moreno (1944).