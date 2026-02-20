El presidente de la Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, será distinguido por los ingenieros del Noroeste de España
El hotel de la Reconquista acogerá la entrega del premio "Santa Bárbara" al carbayón que dedicó 30 años de su carrera profesional a Dupont
El presidente de la Ópera de Oviedo, el ingeniero Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, será distinguido el jueves con el premio «Santa Bárbara al Ingeniero de Minas del Año 2025» en el hotel de la Reconquista. Una distinción que concede el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España y, en esta ocasión, han reconocido la «trayectoria profesional» de este ovetense que desarrolló treinta años de su carrera profesional en Dupont. «La ingeniería de minas es una profesión de servicio público: aporta soluciones reales donde se cruzan recursos, industria y bienestar social», subrayó el decano de la entidad Juan José Fernández Díaz.
Además de la entrega de la distinción, la jornada acogerá la mesa redonda "Recursos naturales y sociedad: agua, industria y deporte”, un diálogo divulgativo sobre la relación entre actividad productiva, sostenibilidad, competitividad y bienestar social.
La charla estará moderada por Fernández Díaz, y contará con la participación de: José Luis Fernández Martín-Caro, Presidente de Fuensanta; María Suárez García, directora general del Real Oviedo Femenino; Benigno Amor Barreiro, gerente de la Asociación de Balnearios de Galicia y Luis Cotarelo, director financiero de Astilleros Gondán.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
- Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes
- Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo: 'A los que estén pensando en votar a Vox les diría que miren quién está transformando la ciudad, y ese es Alfredo Canteli
- Tino Manjoya, el piloto, mecánico y preparador de coches con un taller en Oviedo que ya va por la tercera generación: 'Empecé con un carro de rodamientos con el que gastamos las aceras de Buenavista
- Vicente Cabal, el chef del restaurante de Oviedo que acaba ser distinguido por la Guía Repsol: 'Nos están avasallando a llamadas, estamos dando mesa para dentro de diez días