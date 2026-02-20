El presidente de la Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, será distinguido por los ingenieros del Noroeste de España

El presidente de la Ópera de Oviedo, el ingeniero Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, será distinguido el jueves con el premio «Santa Bárbara al Ingeniero de Minas del Año 2025» en el hotel de la Reconquista. Una distinción que concede el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España y, en esta ocasión, han reconocido la «trayectoria profesional» de este ovetense que desarrolló treinta años de su carrera profesional en Dupont. «La ingeniería de minas es una profesión de servicio público: aporta soluciones reales donde se cruzan recursos, industria y bienestar social», subrayó el decano de la entidad Juan José Fernández Díaz.

Además de la entrega de la distinción, la jornada acogerá la mesa redonda "Recursos naturales y sociedad: agua, industria y deporte”, un diálogo divulgativo sobre la relación entre actividad productiva, sostenibilidad, competitividad y bienestar social.

Noticias relacionadas

La charla estará moderada por Fernández Díaz, y contará con la participación de: José Luis Fernández Martín-Caro, Presidente de Fuensanta; María Suárez García, directora general del Real Oviedo Femenino; Benigno Amor Barreiro, gerente de la Asociación de Balnearios de Galicia y Luis Cotarelo, director financiero de Astilleros Gondán.