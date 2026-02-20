La revisión del PGO pondrá límites a la instalación de parques de baterías en Oviedo

Establecer los límites a los parques de baterías con normas claras y acordes a la legislación estatal y autonómica, actualizar la regulación de las canteras y renovar el plan especial de Olivares con una previsión de costes de urbanización más bajos para incentivar la construcción en el barrio son algunas de las condiciones que el Ayuntamiento pondrá a los futuros redactores de la nueva revisión del Plan General de Ordenación (PGO). La junta de gobierno aprobó este miércoles fuera del orden del día de una sesión ordinaria sacar a licitación la redacción del documento, con un plazo de casi cuatro años (45 meses) para su entrega y un coste máximo de algo más de un millón de euros.

Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la actualización de la madre de todas las normativas urbanísticas municipales se realizará con tres grandes objetivos: captar más inversiones, promover la construcción de más vivienda (buena parte de ella protegida) y reforzar la posición de Oviedo como capital del Principado de Asturias.

Aunque la concejalía de Planeamiento, dirigida por el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, no ha querido todavía entrar en mucho detalle sobre la revisión, sí adelanta que se aprovechará buena parte del trabajo realizado por el anterior equipo redactor, integrado por Víctor García Oviedo y Ramón Fernández Rañada, que estuvo trabajando en dicha revisión desde 2017 hasta 2024, año en el que falleció este último.

Partiendo de esa base, se aprovechará para abordar temas candentes y de vital importancia para el desarrollo futuro del concejo, como la instalación de nuevas infraestructuras energéticas. A este respecto, el Ayuntamiento regulará la instalación de parques de baterías y de sistemas de generación de energía renovable, que afectarán específicamente a suelo no urbanizable, de manera coherente con la normativa estatal y regional vigente.

También se pondrá en el punto de mira la ordenación de las canteras y otras actividades extractivas. El Ayuntamiento pretende estudiar la incidencia de estas actividades y abordar una actualización de las normas municipales. A este respecto, la principal novedad es que Oviedo dejará de tener un plan de canteras específico para pasar a integrar en el propio PGO todo lo relativo a la creación y regulación de este tipo de iniciativas empresariales.

De igual forma, se abrirá el melón del plan especial de Olivares. Entre las líneas adelantadas por la Concejalía de Planeamiento se propone revisar las alineaciones —es decir, por dónde deben ir exactamente las calles y las fachadas— y recalcular las llamadas cargas de urbanización, que no son otra cosa que los costes que deben asumir los propietarios para dotar a la zona de calles, aceras, alumbrado o saneamiento. Si esos costes son demasiado elevados, el desarrollo no arranca. La intención es ajustarlos a la realidad para que el barrio crezca.

Esta propuesta seguirá la línea de enfocar el plan a solucionar uno de los principales problemas de Oviedo y del resto del país: la falta de vivienda asequible en el mercado. A este respecto, el Ayuntamiento ya ha adelantado que se incluirá en el plan un estudio del impacto de los pisos turísticos, especialmente en el Antiguo, y se tratará de redimensionar más de 40 bolsas de suelo delimitadas por el plan vigente para hacerlas más atractivas y rentables para los promotores.

Suelos prioritarios

El Consistorio también reconsiderará los llamados suelos prioritarios con un cien por cien de vivienda protegida situados en la periferia. Basándose en el nuevo marco legal estatal, apostará por una distribución más equilibrada de las reservas de vivienda protegida en el conjunto de la ciudad, de manera que este tipo de zonas residenciales se repartan por distintos barrios y áreas. n