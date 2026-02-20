La ruta solidaria del colegio Amor de Dios ya tiene más 400 inscritos
La concejala de Deportes anima a los ciudadanos a participar en la iniciativa que se centra esta edición en el reconocimiento de Oviedo como "Ciudad europea del deporte 2026"
La concejala de Deportes, Conchita Méndez, anima a los ciudadanos a participar, el próximo 28 de febrero, en la ruta solidaria «Gastando suela», organizada por el colegio Amor de Dios. La edil presentó, ayer, en el Ayuntamiento, junto a los alumnos de 4.º de ESO y el presidente de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado (Fedema), Alberto Suárez Laso, la iniciativa, que a una semana de cerrarse el plazo tiene más de 400 inscritos.
«La ruta será un pequeño homenaje a Oviedo como ‘Ciudad europea del deporte 2026’», aseguraron los estudiantes. La recaudación se destinará a Duchenne Parent Project y a Fedema. El proyecto llega a la séptima edición, con los alrededor de sesenta alumnos de 4.º de ESO dirigiéndolo, pero con la participación de toda la comunidad educativa.
La ruta solidaria partirá del colegio, con paradas en diferentes emplazamientos y conclusión en la explanada del remodelado Palacio de los Deportes, buque insignia de la candidatura ovetense. En las paradas habrá una representación de diferentes clubes deportivos de Oviedo y algunos de ellos harán una pequeña exhibición.
La edil de Deportes destacó que "desde el Ayuntamiento de Oviedo estamos absolutamente orgullosos de tener jóvenes con esta iniciativa, jóvenes que promuevan la solidaridad, la empatía, el trabajo en equipo y que, año tras año, se trabaje sobre un proyecto educativo que abarca a todos los cursos del centro, todos formáis parte de este proyecto donde se valora el deporte como herramienta de cohesión social".
