Así será el primer centro de alta resolución de urgencias de Oviedo: abrirá en La Lila a final de año y reducirá los desplazamientos al HUCA

El primer Centro de alta resolución de urgencias de Atención Primaria de Oviedo empezará a funcionar en La Lila a finales de año. El proyecto de reforma del edificio, que persigue evitar desplazamientos al hospital, se licitará “de inmediato” con un presupuesto de 828.559 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. La actuación que cambiará la organización de las urgencias en atención primaria, que son las más frecuentes, fue presentada ayer por la consejera de Salud, Conchita Saavedra en el centro de salud de La Lila.

Este modelo, puesto en marcha ya en Gijón, Llanes, Avilés y Mieres, persigue, explicó Saavedra, “más accesibilidad para los pacientes y que solucionen mejor sus problemas y no tengan que desplazarse a otros puntos de urgencias como pueden ser los puntos hospitalarios, y para los profesionales que dispongan de un entorno más seguro y mayor capacidad de resolución” además de más medios diagnósticos. La reforma afectará a más de mil metros cuadrados.

El centro de alta resolución de urgencias, que funcionará veinticuatro horas, se ubicará en la planta baja del edificio. Para ello se reubicarán varios servicios en otras dependencias como el área de salud laboral, que quedará instalada en la quinta planta y contará con una zona de administración y nueve consultas. La Consejera comentó que en principio se pretende que la atención corra a cargo del mismo número de profesionales actuales, “de los mismos equipos de Medicina y Enfermería”, aunque esta cuestión se valorará más adelante.

Por la izquierda, la directora de Gestión de Cuidados y Enfermería del área, Gema García; el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García; la consejera de Salud, Conchita Saavedra; la gerente del área, Beatriz López: y directora Económica y de Profesionales del área, Ana Rodríguez. / LNE

Paralelamente a los trámites para licitar la obra se está elaborando el plan funcional para ubicar otro centro de alta resolución de urgencias en el centro de salud de La Ería. El que se implantará en La Lila contará con control de acceso, recepción, dos salas de triaje, otra de observación con una consulta comunicada y un control de enfermería. Las seis consultas de urgencias pasarán a integrarse en el nuevo centro, donde podrán utilizarse para pruebas especiales, tratamientos y diversas técnicas.

La zona administrativa se reorganizará tras la supresión del archivo y se ampliará la sala de extracciones. Además, fisioterapia dispondrá de una consulta independiente y el aseo de la zona de acceso se adaptará con equipamiento para personas con ostomías.

Mejoras de accesibilidad

El área de atención a la mujer se trasladará de la planta baja a la segunda, donde actualmente se encuentra Salud Laboral. En este espacio se creará una consulta de matrona con aseo accesible, una sala de preparación al parto y una sala de espera. En este mismo nivel se habilitará una nueva sala polivalente de apoyo asistencial para Primaria donde se realizarán procedimientos terapéuticos o diagnósticos de baja complejidad y mínimamente invasivos.

El resto del espacio disponible en el segundo piso se acondicionará para habilitar una sala para profesionales de Atención Primaria y dos consultas de medicina. Con la reubicación de Salud Laboral se podrá ampliar la dotación de consultas de Atención Primaria.

La reforma proyectada incluye la adecuación en la tercera planta de diferentes despachos destinados a celadores y personal de mantenimiento y seguridad. También se abordarán mejoras de accesibilidad en la escalera central, la señalización táctil en suelos como guía de tránsitos, la renovación del sistema de detección de incendios y trabajos de limpieza de la marquesina acristalada que cubre el acceso principal al centro.