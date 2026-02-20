Ventanas deterioradas que precisan un cambio “urgente”, humedades y goteras, entre las deficiencias detectadas en cinco centros educativos de Oviedo

Cinco colegios ovetenses y un instituto figuran en el informe elaborado por Suatea sobre el “deterioro que sufren los equipamientos educativos” en la región. Es un primer análisis que el sindicato pretende seguir ampliando “con la colaboración de los centros” para que se puedan “revisar con detalle las distintas incidencias”. Ese informe incluye un mapa interactivo en el que se muestran las deficiencias detectadas en centros educativos de Asturias.

Los colegios Baudilio Arce, La Ería, Germán Fernández Ramos y Parque Infantil junto con el IES Monte Naranco son los centros ovetenses que Suatea incluye en el informe. La reparación o cambio de ventanas tanto en el edificio principal como en el aulario de Infantil es “urgente” y “extremadamente necesaria” en el Baudilio Arce. “Hay un grave problema de aislamiento frente al frío y de contaminación acústica”, sostiene el sindicato, que refleja que “las temperaturas están por debajo de lo estipulado”. Esta situación ya ha sido comunicada al Ayuntamiento y a la Consejería.

En el colegio La Ería también es necesario un “cambio urgente” de las ventanas. “El centro sufría allanamientos frecuentes, se localizó a los ladrones, pero las ventanas siguen sin ser cambiadas”, plasma el informe. A ello se suma las deficiencias en eficiencia energética.

En el centro Germán Fernández Ramos, de Pando, hay “problemas de humedades y goteras en la zona de las escaleras de acceso al centro y en el cuarto del conserje”. Las ventanas presentan deficiencias, con ventanas “que no abren o no cierran”.

Centros construidos hace más de 40 años

En el IES Monte Naranco se necesita una pista cubierta y en el colegio Parque Infantil, ubicado a unos metros, el sindicato reclama que se “dé utilidad a la casa del conserje, que se encuentra en situación de abandono”. “Se podría utilizar para complementar y mejorar los servicios ofrecidos por el centro”, dice Suatea.

Noticias relacionadas

En el informe que analiza la situación de los centros educativos de la región refleja que la “mayoría de los centros de la red pública fueron construidos hace más de 40 años y no se ha invertido lo suficiente para conservarlos en un estado óptimo para la práctica educativa”. Resalta además que existen “frecuentes conflictos relacionados con la asunción de responsabilidades entre administraciones locales y autonómicas, que retrasan aún más la puesta en marcha de soluciones”.