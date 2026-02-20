Ventanas deterioradas que precisan un cambio “urgente”, humedades y goteras, entre las deficiencias detectadas en cinco centros educativos de Oviedo
El informe elaborado por Suatea analiza la situación en los colegios e institutos de la región
Cinco colegios ovetenses y un instituto figuran en el informe elaborado por Suatea sobre el “deterioro que sufren los equipamientos educativos” en la región. Es un primer análisis que el sindicato pretende seguir ampliando “con la colaboración de los centros” para que se puedan “revisar con detalle las distintas incidencias”. Ese informe incluye un mapa interactivo en el que se muestran las deficiencias detectadas en centros educativos de Asturias.
Los colegios Baudilio Arce, La Ería, Germán Fernández Ramos y Parque Infantil junto con el IES Monte Naranco son los centros ovetenses que Suatea incluye en el informe. La reparación o cambio de ventanas tanto en el edificio principal como en el aulario de Infantil es “urgente” y “extremadamente necesaria” en el Baudilio Arce. “Hay un grave problema de aislamiento frente al frío y de contaminación acústica”, sostiene el sindicato, que refleja que “las temperaturas están por debajo de lo estipulado”. Esta situación ya ha sido comunicada al Ayuntamiento y a la Consejería.
En el colegio La Ería también es necesario un “cambio urgente” de las ventanas. “El centro sufría allanamientos frecuentes, se localizó a los ladrones, pero las ventanas siguen sin ser cambiadas”, plasma el informe. A ello se suma las deficiencias en eficiencia energética.
En el centro Germán Fernández Ramos, de Pando, hay “problemas de humedades y goteras en la zona de las escaleras de acceso al centro y en el cuarto del conserje”. Las ventanas presentan deficiencias, con ventanas “que no abren o no cierran”.
Centros construidos hace más de 40 años
En el IES Monte Naranco se necesita una pista cubierta y en el colegio Parque Infantil, ubicado a unos metros, el sindicato reclama que se “dé utilidad a la casa del conserje, que se encuentra en situación de abandono”. “Se podría utilizar para complementar y mejorar los servicios ofrecidos por el centro”, dice Suatea.
En el informe que analiza la situación de los centros educativos de la región refleja que la “mayoría de los centros de la red pública fueron construidos hace más de 40 años y no se ha invertido lo suficiente para conservarlos en un estado óptimo para la práctica educativa”. Resalta además que existen “frecuentes conflictos relacionados con la asunción de responsabilidades entre administraciones locales y autonómicas, que retrasan aún más la puesta en marcha de soluciones”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
- Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes
- Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo: 'A los que estén pensando en votar a Vox les diría que miren quién está transformando la ciudad, y ese es Alfredo Canteli
- Tino Manjoya, el piloto, mecánico y preparador de coches con un taller en Oviedo que ya va por la tercera generación: 'Empecé con un carro de rodamientos con el que gastamos las aceras de Buenavista
- Vicente Cabal, el chef del restaurante de Oviedo que acaba ser distinguido por la Guía Repsol: 'Nos están avasallando a llamadas, estamos dando mesa para dentro de diez días