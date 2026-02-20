Vox Oviedo exige completar los estudios arqueológicos en la Fábrica de Armas de La Vega

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Oviedo registró este viernes una batería de preguntas para la Comisión de Urbanismo en la que reclama completar los estudios arqueológicos en la Fábrica de Armas de La Vega, haciendo especial hincapié en las zonas catalogadas de alto riesgo. La formación conservadora teme que la falta de intervenciones "haga desaparecer para siempre restos históricos de gran valor para el concejo" y recuerda la existencia de evidencias constructivas del antiguo convento de Santa María de la Vega en ese ámbito.

"Consideramos que se deben llevar a cabo los estudios arqueológicos completos, incluyendo el área calificada de riesgo arqueológico alto-extremo, que ha sido excluida de las prospecciones con georradar. No basta con una prospección geofísica parcial del ámbito; en el informe se reconoce que solo se ha utilizado un método, que no hay segundos muestreos, que muchas zonas han quedado sin datos por la imposibilidad de paso del instrumental, y que puede haber evidencias en zonas sobre las que no se ha actuado", señaló la portavoz Sonsoles Peralta.

VOX advirtió de que el Ayuntamiento recibió en mayo de 2023 un estudio arqueológico sobre La Vega que delimitaba cinco Unidades de Actuación Arqueológica (UAA) y asignaba distintos niveles de riesgo según la probabilidad de aparición de restos y la afección al entorno BIC de San Julián de los Prados. Según recuerda la formación, el documento otorgaba riesgo alto a las UAA-01 y UAA-03, medio a la UAA-04, medio-bajo a la UAA-02 y alto-extremo a la UAA-05, esta última vinculada al antiguo convento. Sin embargo, Peralta subraya que esta UAA-05, considerada de mayor riesgo, no fue incluida en las prospecciones con georradar encargadas por el equipo de gobierno del PP en 2025.

Asimismo, el grupo destaca que el informe de 2025 recoge advertencias relevantes, como que las prospecciones solo se realizaron en zonas accesibles para el instrumental en el momento actual, dejando áreas sin datos, y que la ausencia de anomalías no implica necesariamente la inexistencia de restos medievales. También subraya que algunas referencias históricas podrían localizarse en zonas no estudiadas o alteradas por las transformaciones sufridas en La Vega.

"La combinación de alto riesgo arqueológico, la previsión de demoliciones y el elevado interés histórico y patrimonial obliga al Ayuntamiento a despejar todas las incógnitas sobre los posibles restos existentes en la UAA-05. Si no deciden actuar asumirán la responsabilidad histórica y patrimonial de haber permitido la posible destrucción de restos que los propios estudios consideran de máximo interés para Oviedo", concluyó Peralta.