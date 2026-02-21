Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado

Una llamada alertando de un incendio en un segundo piso, con varios niños supuestamente atrapados en el interior, activó este viernes por la noche un amplio dispositivo de emergencias en Anieves, en la parroquia ovetense de Agüeria. La alarma generó momentos de gran inquietud entre los vecinos, aunque finalmente la vivienda se encontraba vacía y no hubo que lamentar heridos.

El aviso, recibido en torno a las diez de la noche, movilizó a efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil, Bomberos y servicios sanitarios. Durante algunos minutos, la tensión fue máxima ante la posibilidad de que hubiera menores atrapados por las llamas. Sin embargo, pese a que el fuego causó importantes daños en el interior del inmueble, la intervención fue rápida y eficaz, y el incendio quedó extinguido sin consecuencias personales.

El fuego se originó en una vivienda tipo dúplex propiedad de la empresa pública Vipasa, situada en el barrio de San Roque. La zona, señalada por algunos residentes como uno de los puntos más conflictivos de la capital asturiana por la okupación y la delincuencia, vivió momentos de notable preocupación. “La llama era grande”, relató un testigo que ayudó a una anciana a abandonar el edificio. La mujer, que aseguró haber residido anteriormente en la vivienda, explicó a los efectivos desplazados que actualmente duerme en el portal tras haber sido desalojada.

Para facilitar las labores de extinción, los bomberos evacuaron de forma preventiva a casi una decena de vecinos. Poco antes de las once de la noche, con el fuego ya completamente sofocado y la situación bajo control, los residentes pudieron regresar a sus casas. “Ya está, pueden entrar y dormir sin problema”, comunicaron los bomberos a los desalojados, mientras los sanitarios se retiraban al confirmarse que no era necesaria su intervención.

El susto fue considerable, pero todo quedó en daños materiales. “Decían que había críos, pero ahí ahora no vive, en teoría, nadie”, comentaba un matrimonio desde la ventana de un edificio cercano. La llamada inicial, que apuntaba a un posible rescate de gran envergadura, llegó a movilizar varias patrullas de cada cuerpo e incluso a un capitán de la Guardia Civil, ante la eventual necesidad de coordinar un operativo de mayor alcance.