Un "Barberillo" "veraz e inteligente" abre la temporada de zarzuela en Oviedo
Oviedo pide "más recursos" para el ciclo y anuncia la grabación de un programa de Radio Clásica en la presentación del montaje de Christof Loy
La célebre zarzuela "El Barberillo de Lavapiés" de Francisco Asenjo Barbieri y Luis Mariano de Larra abrirá el próximo 26 de febrero del Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo en la versión que viene de triunfar en Basilea, en el Theater Basel, y que el director musical Óliver Díaz, al frente de Oviedo Filarmonía para las dos funciones en el Campoamor (la segunda el 28 de febrero) calificó ayer como "veraz, inteligente y muy exigente".
En la puesta de largo del XXXIII ciclo ovetense, el concejal de Cultura, David Álvarez, reclamó que siga creciendo, "obteniendo más recursos para llegar a más público y seguir posicionando a Oviedo, como ciudad de la Zarzuela".
El director de escena alemán vinculó su interés en este título en dos elementos claves: "El primero, la situación política de cambio del régimen que es todavía muy conservador en el inicio y se ve cómo la gente que se revela, lo que supone un tema reiterado en las obras de la zarzuela, donde siempre hay una revolución de la población. El segundo, las dos historias de amor de dos parejas que están en situaciones muy difíciles y peligrosas".
Olíver Díaz aplaudió la propuesta escénica de Loy y manifestó que supone "un reto" la parte musical de la obra, que contará con la formaciones Oviedo Filarmonía y la Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo. Cosme Marina , director artístico del ciclo, agradeció "la generosidad y valentía" de Loy, "un reparto de ensueño, totalmente compacto y con un proyecto que nos obliga a dar un nuevo paso, un nuevo reto, del que saldremos reforzados".
Por otra parte, el concejal de Cultura anunció que el teatro Campoamor acogerá el próximo día 25 de febrero la grabación del programa de Radio Clásica "La Zarzuela", con motivo del inicio del festival. El acceso a la grabación, desde las 16.45 horas, será libre hasta completar el aforo.
