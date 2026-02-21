Si en tu casa se separa, en Oviedo se recicla

Esta medida tiene como objetivo mejorar el servicio de recogida de residuos, facilitar la separación en los hogares y avanzar hacia los objetivos de reciclaje marcados por la Unión Europea. La puesta en marcha de este nuevo sistema supone un paso importante hacia una Oviedo más sostenible. Actualmente, la tasa de reciclaje del municipio ronda el 33 %, y el objetivo es acercarse al 55 % que exige la Unión Europea.

Desde ahora, tanto el cubo negro, destinado a los residuos no reciclables, como el cubo marrón, para los residuos orgánicos, se recogen a diario durante todo el año, incluidos domingos y festivos, salvo los días 24 y 31 de diciembre.

Ubicaciones En febrero, en horario de 10:00 a 14:00 horas, estarán en: –23 de febrero: Calatrava. –25 de febrero: Milicias Nacionales. –26 de febrero: Plaza del Palacio de los Deportes. –27 de febrero: Plaza de la Escandalera. En marzo •2 de marzo: Campillín. •3 de marzo: Plaza Gabino Diaz Merchan. •4 de marzo: Colloto, Camino Real Plaza Centros Estudios. •5 de marzo: Milán, plaza de los Maestros. •6 de marzo: La Corredoria, Plaza del Conceyin. •9 de marzo: Plaza del Fresno. •10 de marzo: Las Campas. • 11 de marzo: Plaza Juan Pablo II • 12 de marzo: Plaza de la Escandalera. •13 de marzo: Plaza iglesia San Javier •16 de marzo: Parque Mirador Aramo •17 de marzo: Plaza de La Constitución •18 de marzo: Calle Noreña, 11 •19 de marzo: Pumarín, Centro Salud Pumarín •20 de marzo: La Corredoria, Corredoria Arena. •23 de marzo: Las Caldas, plaza. •24 de marzo: Trubia, rotonda entrada. •25 de marzo: Olloniego, donde la iglesia. •26 de marzo: San Claudio, cruce. •27 de marzo: Salesas.

También se ha actualizado la frecuencia de recogida del cubo verde, correspondiente al vidrio, que pasa a recogerse tres días a la semana. Se mantiene el día habitual de recogida en cada zona y se añaden dos días alternos. Por ejemplo, en aquellas zonas donde la recogida se realizaba los sábados, ahora también tendrá lugar los martes y jueves.

En cuanto al resto de fracciones, no se han producido cambios. El cubo amarillo, destinado a todo tipo de envases, se recoge los lunes, miércoles y viernes, mientras que el cubo azul, para papel y cartón, se recoge los martes, jueves y sábados en todas las zonas de la ciudad.

Imagen de elementos divulgativos de Stand a campaña Si en tu casa se separa, en Oviedo se recicla / Cedida a LNE

Estos cambios en las frecuencias de recogida implican que las comunidades de vecinos deben disponer del número necesario de cubos, para poder depositar los residuos de forma diaria y conforme a la normativa vigente y recordamos a la ciudadanía que la responsabilidad de disponer y colocar los cubos corresponde a las comunidades de vecinos, quienes tienen que poder diariamente los cubos y bajar los residuos, los cubo no los pone el Ayuntamiento.

Para que este sistema funcione correctamente es imprescindible la colaboración de la ciudadanía. Separar bien los residuos en casa, contribuye a una gestión más eficiente y sostenible de los residuos domésticos, de ahí el slogan de la campaña "Si en tu casa se separa en Oviedo se recicla". Es importante recordar que los residuos deben depositarse siempre en el cubo correspondiente y que no está permitido dejar bolsas fuera del cubo correspondiente en la vía pública.

¿Tienes dudas sobre qué va en cada cubo? Durante los próximos meses se instalarán stands informativos a pie de calle, donde se ofrecerá información práctica y se resolverán dudas. Además, toda la información sobre la recogida de residuos, los stands informativos y el nuevo canal de incidencias está disponible en la web municipal recogida de basuras

Separar bien los residuos es un pequeño gesto diario que tiene un gran impacto. Con más días de recogida y la implicación de la ciudadanía, Oviedo avanza hacia una ciudad más limpia, sostenible y comprometida con el medio ambiente.