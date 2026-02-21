Centro Deportivo Atlas, un aliado para tu calidad de vida y tu bienestar
Incorporar diariamente la actividad física y el ejercicio es beneficioso no sólo para lograr un buen físico, sino también para sentirse bien, disfrutar del día a día y evitar enfermedades derivadas del sedentarismo
R. S.
Adoptar un estilo de vida saludable es esencial para mantener un bienestar físico y mental óptimo. La combinación de actividad física regular, una alimentación equilibrada y un descanso adecuado no solo previene enfermedades, sino que también mejora la calidad de vida en general. En Oviedo, el Centro Deportivo Atlas se erige como un aliado clave para quienes buscan integrar estos hábitos saludables en su rutina diaria. Por muchas razones.
Para empezar, porque este gimnasio, que abre de lunes a domingo, no es solo un lugar para entrenar, sino que es un espacio donde sus miembros se sienten en casa. Su filosofía se basa en el acompañamiento personalizado, adaptándose a las necesidades y objetivos de cada persona, independientemente de su nivel físico o experiencia.
El gimnasio, que abre de lunes a domingo, es mucho más que un lugar para entrenar
Desde su apertura, hace ya más de tres décadas, el Centro Deportivo Atlas ha estado en constante evolución, actualizando y modernizando sus instalaciones. Su espectacular sala fitness, con más de 500 metros cuadrados de superficie y ampliamente equipada, es el espacio perfecto para hacer deporte y pasarlo bien. Otras comodidades que este centro pone al servicio de sus usuarios son una piscina climatizada, que se convierte en el espacio ideal para complementar cualquier rutina; un tatami, una sauna y un solárium.
Mención especial merecen sus clases grupales de, entre otras modalidades, TRX, body pump, gerontogimnasia, tonificación, fit ball, pilates y pilates allegro, aquagym, recuperación funcional, boxeo y natación para todas las edades, así como ciclo indoor o entrenamiento HIIT, por no hablar del "Método Galgo", una rutina que nadie debería dejar de probar. Sobra decir que todas estas clases son impartidas por un grupo de monitores que no solo guían los ejercicios, sino que también motivan a los socios a dar lo mejor de sí mismos.En artes marciales imparten multitud de clases y, también, ponen a disposición de sus socios un servicio de asesoramiento nutricional, además de la electroestimulación de Mihabodytec.
Hay que celebrar que cada vez son más las personas que van tomando conciencia de que un estilo de vida activo es sinónimo de salud. En todos los sentidos. Y es que hacer deporte, se tenga la edad que se tenga, es todo beneficios. Integrar la actividad física regular, una alimentación equilibrada y un descanso adecuado son pilares fundamentales para una vida plena, y el Centro Deportivo Atlas en Oviedo ofrece las herramientas y el apoyo necesarios para que las personas adopten y mantengan estos hábitos, mejorando así su bienestar general.
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
- Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes
- Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo: 'A los que estén pensando en votar a Vox les diría que miren quién está transformando la ciudad, y ese es Alfredo Canteli
- Tino Manjoya, el piloto, mecánico y preparador de coches con un taller en Oviedo que ya va por la tercera generación: 'Empecé con un carro de rodamientos con el que gastamos las aceras de Buenavista
- Vicente Cabal, el chef del restaurante de Oviedo que acaba ser distinguido por la Guía Repsol: 'Nos están avasallando a llamadas, estamos dando mesa para dentro de diez días