Centro Deportivo Atlas, un aliado para tu calidad de vida y tu bienestar

Adoptar un estilo de vida saludable es esencial para mantener un bienestar físico y mental óptimo. La combinación de actividad física regular, una alimentación equilibrada y un descanso adecuado no solo previene enfermedades, sino que también mejora la calidad de vida en general. En Oviedo, el Centro Deportivo Atlas se erige como un aliado clave para quienes buscan integrar estos hábitos saludables en su rutina diaria. Por muchas razones.

Para empezar, porque este gimnasio, que abre de lunes a domingo, no es solo un lugar para entrenar, sino que es un espacio donde sus miembros se sienten en casa. Su filosofía se basa en el acompañamiento personalizado, adaptándose a las necesidades y objetivos de cada persona, independientemente de su nivel físico o experiencia.

El gimnasio, que abre de lunes a domingo, es mucho más que un lugar para entrenar

Desde su apertura, hace ya más de tres décadas, el Centro Deportivo Atlas ha estado en constante evolución, actualizando y modernizando sus instalaciones. Su espectacular sala fitness, con más de 500 metros cuadrados de superficie y ampliamente equipada, es el espacio perfecto para hacer deporte y pasarlo bien. Otras comodidades que este centro pone al servicio de sus usuarios son una piscina climatizada, que se convierte en el espacio ideal para complementar cualquier rutina; un tatami, una sauna y un solárium.

Piscina del Centro Deportivo ATLAS / PABLO SOLARES

Mención especial merecen sus clases grupales de, entre otras modalidades, TRX, body pump, gerontogimnasia, tonificación, fit ball, pilates y pilates allegro, aquagym, recuperación funcional, boxeo y natación para todas las edades, así como ciclo indoor o entrenamiento HIIT, por no hablar del "Método Galgo", una rutina que nadie debería dejar de probar. Sobra decir que todas estas clases son impartidas por un grupo de monitores que no solo guían los ejercicios, sino que también motivan a los socios a dar lo mejor de sí mismos.En artes marciales imparten multitud de clases y, también, ponen a disposición de sus socios un servicio de asesoramiento nutricional, además de la electroestimulación de Mihabodytec.

Hay que celebrar que cada vez son más las personas que van tomando conciencia de que un estilo de vida activo es sinónimo de salud. En todos los sentidos. Y es que hacer deporte, se tenga la edad que se tenga, es todo beneficios. Integrar la actividad física regular, una alimentación equilibrada y un descanso adecuado son pilares fundamentales para una vida plena, y el Centro Deportivo Atlas en Oviedo ofrece las herramientas y el apoyo necesarios para que las personas adopten y mantengan estos hábitos, mejorando así su bienestar general.