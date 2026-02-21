Poder hacer compostaje doméstico en casa es una realidad, un año más, gracias a Cogersa y al Ayuntamiento de Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la concejalía de Servicios Básicos dirigida por José Ramón Pando, se suma, un año más, a la campaña de reciclaje y buenas prácticas medioambientales puesta en marcha por COGERSA sobre el compostaje doméstico y el fomento de Hogares Residuos 0.

El Ayuntamiento se une a esta campaña, que ya alcanza su séptima edición, facilitando compostadoras a los ciudadanos para elaborar abono natural con residuos orgánicos. El principal requisito para poder participar es tener huerta o jardín y no haber participado antes en este programa ni tener compostadora en casa. Desde el área de Servicios Básicos se recuerda que sigue abierto el periodo de inscripción para participar en la campaña de compostaje doméstico que se realiza en colaboración con el Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos del Principado hasta el próximo 28 sábado de febrero.

Compostadora y removedor de compost cogersa / Cedida a LNE

Los interesados deben de disponer de una parcela con suelo natural, huerta o jardín, para instalar la compostadora proporcionada por Cogersa y no haber participado en ediciones anteriores. Se trata de una campaña destinada, además, a fincas individuales, por lo que excluye huertos sociales, urbanos y similares. Cogersa entrega gratuitamente a todas las familias participantes una compostadora de 350 litros, un removedor metálico, la Guía del compostaje doméstico, formación y asesoramiento técnico, así como diversos recursos audiovisuales de apoyo.

La inscripción puede realizarse a través de la web de COGERSA o de la web municipal del Ayuntamiento de Oviedo, donde deben cumplimentar correctamente y de forma veraz todos los campos obligatorios del formulario de

inscripción. Toda la comunicación de la campaña se realizará a través del correo electrónico facilitado en el formulario de inscripción. Si dicho correo no está operativo o la dirección es incorrecta, no se recibirá la información necesaria para participar en la campaña, lo cual será responsabilidad exclusiva del interesado. Los interesados deberán asistir a la formación obligatoria impartida por Cogersa para el uso correcto de este material, de dos horas de duración.

Para más información, los interesados pueden acudir a la web del consorcio https://compostaconcogersa.es.