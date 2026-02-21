Poder hacer compostaje doméstico en casa es una realidad, un año más, gracias a Cogersa y al Ayuntamiento de Oviedo
• Los interesados en la campaña de Compostaje en hogares residuos 0 pueden inscribirse hasta el 28 de febrero, siempre que no hayan participado en ediciones anteriores
• El 28 de abril tendrán lugar las sesiones de formación para los beneficiarios en el Calatrava
L. L.
El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la concejalía de Servicios Básicos dirigida por José Ramón Pando, se suma, un año más, a la campaña de reciclaje y buenas prácticas medioambientales puesta en marcha por COGERSA sobre el compostaje doméstico y el fomento de Hogares Residuos 0.
El Ayuntamiento se une a esta campaña, que ya alcanza su séptima edición, facilitando compostadoras a los ciudadanos para elaborar abono natural con residuos orgánicos. El principal requisito para poder participar es tener huerta o jardín y no haber participado antes en este programa ni tener compostadora en casa. Desde el área de Servicios Básicos se recuerda que sigue abierto el periodo de inscripción para participar en la campaña de compostaje doméstico que se realiza en colaboración con el Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos del Principado hasta el próximo 28 sábado de febrero.
Los interesados deben de disponer de una parcela con suelo natural, huerta o jardín, para instalar la compostadora proporcionada por Cogersa y no haber participado en ediciones anteriores. Se trata de una campaña destinada, además, a fincas individuales, por lo que excluye huertos sociales, urbanos y similares. Cogersa entrega gratuitamente a todas las familias participantes una compostadora de 350 litros, un removedor metálico, la Guía del compostaje doméstico, formación y asesoramiento técnico, así como diversos recursos audiovisuales de apoyo.
La inscripción puede realizarse a través de la web de COGERSA o de la web municipal del Ayuntamiento de Oviedo, donde deben cumplimentar correctamente y de forma veraz todos los campos obligatorios del formulario de
inscripción. Toda la comunicación de la campaña se realizará a través del correo electrónico facilitado en el formulario de inscripción. Si dicho correo no está operativo o la dirección es incorrecta, no se recibirá la información necesaria para participar en la campaña, lo cual será responsabilidad exclusiva del interesado. Los interesados deberán asistir a la formación obligatoria impartida por Cogersa para el uso correcto de este material, de dos horas de duración.
Para más información, los interesados pueden acudir a la web del consorcio https://compostaconcogersa.es.
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
- Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes
- Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo: 'A los que estén pensando en votar a Vox les diría que miren quién está transformando la ciudad, y ese es Alfredo Canteli
- Tino Manjoya, el piloto, mecánico y preparador de coches con un taller en Oviedo que ya va por la tercera generación: 'Empecé con un carro de rodamientos con el que gastamos las aceras de Buenavista
- Vicente Cabal, el chef del restaurante de Oviedo que acaba ser distinguido por la Guía Repsol: 'Nos están avasallando a llamadas, estamos dando mesa para dentro de diez días