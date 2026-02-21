EN DIRECTO: Sigue el gran desfile de Carnaval por las calles de Oviedo

Llegó el gran día del Carnaval en Oviedo. Esta tarde tendrá lugar el gran desfile por las calles de la ciudad. Partirá de la calle Independencia y después, los grupos recorrerán las calles Uría, San Francisco, Eusebio González Abascal y terminarán en la plaza de la Catedral, donde serán evaluados por el jurado.

Se espera que el recorrido dure dos horas y, a continuación, se celebrará el entierro de la sardina con el espectáculo "Mil Noches y Una". A lo largo de este tiempo, el jurado continuará con las deliberaciones para entregar los premios a los ganadores, que ascenderán a 7.500 euros, y que estarán divididos en las categorías de individual, grupos y centros sociales.

Noticias relacionadas

Una orquesta viguesa

La fiesta no acabará aquí. Festejos espera que a las nueve de la noche arranque la actuación de la orquesta viguesa "Saudade" en la plaza de la Catedral. La previsión inicial, y dependiendo del número de participantes en el gran desfile, es que la actuación con los grandes temas del momento dure tres horas finalizando a las doce de la noche para que los vecinos de alrededor puedan descansar.