EN DIRECTO: Sigue el gran desfile de Carnaval por las calles de Oviedo

Los grupos partirán a las 17.30 horas de la calle Independencia y recorrerán Uría, San Francisco, Eusebio González Abascal y terminarán en la plaza de la Catedral, donde serán evaluados por el jurado

Un momento del desfile del año pasado.

Un momento del desfile del año pasado. / Fernando Rodríguez

Rosalía Agudín

Llegó el gran día del Carnaval en Oviedo. Esta tarde tendrá lugar el gran desfile por las calles de la ciudad. Partirá de la calle Independencia y después, los grupos recorrerán las calles Uría, San Francisco, Eusebio González Abascal y terminarán en la plaza de la Catedral, donde serán evaluados por el jurado.

Se espera que el recorrido dure dos horas y, a continuación, se celebrará el entierro de la sardina con el espectáculo "Mil Noches y Una". A lo largo de este tiempo, el jurado continuará con las deliberaciones para entregar los premios a los ganadores, que ascenderán a 7.500 euros, y que estarán divididos en las categorías de individual, grupos y centros sociales.

Una orquesta viguesa

La fiesta no acabará aquí. Festejos espera que a las nueve de la noche arranque la actuación de la orquesta viguesa "Saudade" en la plaza de la Catedral. La previsión inicial, y dependiendo del número de participantes en el gran desfile, es que la actuación con los grandes temas del momento dure tres horas finalizando a las doce de la noche para que los vecinos de alrededor puedan descansar.

EN DIRECTO: Sigue el gran desfile de Carnaval por las calles de Oviedo

Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: más de 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes

Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado

Si en tu casa se separa, en Oviedo se recicla

Poder hacer compostaje doméstico en casa es una realidad, un año más, gracias a Cogersa y al Ayuntamiento de Oviedo

Los trabajos que realizarán los 75 jóvenes desempleados contratados por el Ayuntamiento: rehabilitarán históricos edificios
