Ni fabada ni cachopo: el plato de cuchara con más carne de lo habitual que se sirve en carnaval en Asturias

Asturias celebra los úlitmos coletazos del Carnaval. Oviedo celebra el Antroxu con desfiles y disfraces pero también a la mesa. Los restaurantes de la ciudad sirven estos días el Menú del Antroxu. Unas jornadas gastronómicas que tienen lugar del 20 al 22 de febrero en la que participan 50 restaurantes y 5 alojamientos.

¿En qué consiste el Menú del Antroxu de Oviedo?

Los restaurantes participantes se mantienen fieles a la receta que da sentido a estas jornadas. La oferta se centra en el Pote de Antroxu, definido por ser un plato de cuchara muy contundente al que se añade mucha más carne de lo habitual. Respetando la tradición, además de las célebres morcilla y chorizo, el guiso admite otros productos del cerdo como oreja, morro, rabo, lacón o costilla. Tras este festival de sabores, llegan los postres que definen nuestra llambionada más autóctona: frixuelos, picatostes y casadielles. Cada establecimiento aporta su toque personal y su saber hacer, manteniendo viva una costumbre que pasa de generación en generación.

Información y Reservas

A través de la plataforma escapadaasturias.com y las redes sociales, los usuarios pueden geolocalizar los restaurantes, ver imágenes de los menús y consultar horarios. Asimismo, la colaboración con el sector hotelero facilita la pernoctación con promociones exclusivas en los alojamientos inscritos en las jornadas, invitando a vivir el Antroxu de principio a fin.

Noticias relacionadas

Ante la previsión de gran afluencia durante el viernes, sábado y el domingo, se aconseja a los comensales realizar su reserva cuanto antes para asegurar su sitio en este gran banquete del carnaval ovetense.