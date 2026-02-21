Ni fabada ni cachopo: el plato de cuchara con más carne de lo habitual que se sirve en carnaval en Asturias
Un total de 50 restaurantes sirven este menú que remata con frixuelos, picatostes y casadielles
Asturias celebra los úlitmos coletazos del Carnaval. Oviedo celebra el Antroxu con desfiles y disfraces pero también a la mesa. Los restaurantes de la ciudad sirven estos días el Menú del Antroxu. Unas jornadas gastronómicas que tienen lugar del 20 al 22 de febrero en la que participan 50 restaurantes y 5 alojamientos.
¿En qué consiste el Menú del Antroxu de Oviedo?
Los restaurantes participantes se mantienen fieles a la receta que da sentido a estas jornadas. La oferta se centra en el Pote de Antroxu, definido por ser un plato de cuchara muy contundente al que se añade mucha más carne de lo habitual. Respetando la tradición, además de las célebres morcilla y chorizo, el guiso admite otros productos del cerdo como oreja, morro, rabo, lacón o costilla. Tras este festival de sabores, llegan los postres que definen nuestra llambionada más autóctona: frixuelos, picatostes y casadielles. Cada establecimiento aporta su toque personal y su saber hacer, manteniendo viva una costumbre que pasa de generación en generación.
Información y Reservas
A través de la plataforma escapadaasturias.com y las redes sociales, los usuarios pueden geolocalizar los restaurantes, ver imágenes de los menús y consultar horarios. Asimismo, la colaboración con el sector hotelero facilita la pernoctación con promociones exclusivas en los alojamientos inscritos en las jornadas, invitando a vivir el Antroxu de principio a fin.
Ante la previsión de gran afluencia durante el viernes, sábado y el domingo, se aconseja a los comensales realizar su reserva cuanto antes para asegurar su sitio en este gran banquete del carnaval ovetense.
Establecimientos participantes
•Al Baile La Temprana
•Bango7plazas
•Bar Camacho
•Bar Felechosa Casa Nueva
•Café Mepiachi
•Caprichos
•Casa Amparo
•Casa Conrado & Suárez
•Casa El Marmío
•Casa Eleuterio
•Casa Ramón
•De Norte a Sur Gastrobar
•Del Arco
•Donde el jamón
•Doña Concha
•Dr. Peña restaurante
•El Acebo
•El Bodegón de Teatinos
•El Dólar
•El Fartuquín
•El Fondín
•El Leonés (100% sin gluten)
•El Mono que lee
•El Ovetense
•El Tizón
•Jamón Jamón
•La Cava De Floro
•La Flor de Galicia 4
•La Leyenda del Gallo
•La Puerta de Cimadevilla
•La Taberna de la Catedral
•La Tabernilla de Oviedo
•Llar de la Catedral
•Los Porches
•Meraki
•Santa Cristina
•Secreto a voces
•Sidrería El Bosque
•Sidrería El Ferroviario
•Sidrería El Pigüeña
•Sidrería El Valle
•Sidrería La Finca
•Sidrería La Gran Vía
•Sidrería La Manzana
•Sidrería La Pumarada
•Sidrería Marcelino
•Sidrería Mieres
•Sidrería Ovetum
•Sidrería Pichote
•Taberna Salcedo
Alojamientos
•Apartamentos 5dos5
•El Mirador de Bendones
•Hotel Campoamor
•Hotel Fruela
•Princesa Munia Hotel&Spa
