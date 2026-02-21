Una marea de color para un Carnaval desbordante: así fue el desfile por las calles de Oviedo
La recreación submarina de los tapiegos «Os mesmos de sempre» gana el concurso de grupos y La «Bichoneta» de La Manjoya el de centros sociales en un multitudinario antroxu que batió récord de participantes
Desde Tapia llegó el mar hasta las calles de Oviedo con sus «20.000 leguas de fiesta submarina» que presentó en el Carnaval la asociación benéfico cultural «Os mismos de sempre». Menos de una semana después de haber logrado alzarse con el primer premio de vestuario, coreografía y carrozas en La Coruña, el grupo tapiego se llevó el triunfo en la categoría de grupos en la capital regional. «Desfilar por Uría es muy especial, en Oviedo nos sentimos como en casa», aseguró Isabel Cuervo, presidenta del colectivo, mientras sonaba la música desde lo alto de una de las dos carrozas con las que desfilaron medio centenar de personas.
El submarino surcó las aguas de la calle Uría hacia la plaza de la Catedral, con diferentes criaturas marinas danzando alrededor. El desfile más numeroso de los últimos años, con 2.000 personas, se desarrolló con todo el recorrido abarrotado de público.
Tras la fiesta bajo el mar, en segunda posición quedó el enorme tablero de ajedrez de «Turón en jaque». En el juego propuesto, los peones eran soldados y no faltaban los alfiles, las reinas y los reyes. En octubre del año pasado comenzó el grupo turonés la confección de los trajes de los soldados y desde hace un mes el trabajo «se redobló», centrándose en la carroza ya, explicaron Encarnita Morán y Elena Pintos. Desde Turón llegó el tercer premio en grupos, a bordo del «Titanic», con la violinista en la borda antes de que el transatlántico británico se hundiese y muy cerca los dos protagonistas de la película. Cerraba el grupo la tripulación del barco con unos pequeños flotadores.
Diecinueve grupos, quince centros sociales y once disfraces individuales participaron en el concurso del Carnaval ovetense, en el que desfilaron por el centro de la ciudad ocho charangas. Por las calles se pudo ver un balón gigante en el homenaje que desde el centro social del Naranco se brindó al Real Oviedo por su centenario. «Gol de Viñas», coreaban dos pequeños aficionados al ver las camisetas del club azul asomar por la calle Independencia poco después de que empezasen a aparecer los primeros disfrazados.
Desde La Manjoya llegó «La bichoneta y sus cucarachas», que se hizo con el triunfo en el apartado de centros sociales, seguido por «Las buenas noticias» de San Claudio, que trasladó su quiosco y sus periódicos andantes con anuncios como la elección de Oviedo como ciudad europea de la cultura en 2031. «El taller de cultura de Ules» logró la tercera posición.
"La historia interminable"
En categoría individual, la primera posición fue para «La colmena tiene reina», con «Menina asturiana de cristal» y «Gorila salvaje de Carnaval» a continuación. Por las calles de Oviedo desfilaron alienígenas que, según aseguraba la megafonía, «fueron encontrados en Guillén Lafuerza y no son peligrosos».
También hubo un guiño al Campo San Francisco con disfraces de pavos reales en un grupo que se completaba con tres integrantes de la brigada de mantenimiento del espacio verde ovetense. Y desde Niembro, en Llanes, se brindó un homenaje a la novela de Michael Ende «La historia interminable». Una fiesta de color y música que concluyó en la plaza de la Catedral con el tradicional entierro de la Sardina, representando el espectáculo «Mil Noches y Una». La música de la orquesta gallega «Saudade» cerró la jornada grande del Carnaval ovetense.
