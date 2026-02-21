Mario Arias, primer teniente de alcalde: «El PP de Oviedo será la locomotora de otra mayoría de Canteli y la victoria de Queipo»

Mario Arias (Oviedo, 1979) será hoy elegido en el Auditorio presidente del PP de Oviedo en el primer congreso de la junta local desde 2017 que se celebra en el Auditorio. El primer teniente de alcalde, que fue senador popular entre 2011 y 2019, está vinculado al partido desde que acudió con 15 años a un mitin en la plaza de la Catedral de Gabino de Lorenzo. Licenciado en Derecho y expresidente local de Nuevas Generaciones, asume el liderazgo del PP ovetense al frente de una candidatura única tejida tras meses de negociaciones con el exconcejal Gerardo Antuña, que inicialmente barajó liderar su propio proyecto. Ambos han acordado una lista única que escenifica la unidad interna y que los populares quieren convertir en un impulso político de cara a las próximas citas electorales.

¿Cuáles son sus objetivos al frente del PP de Oviedo?

El PP tiene que ser la locomotora para que Alfredo Canteli consiga otra mayoría absoluta y Álvaro Queipo llegue a presidente del Principado. Pondremos el partido al servicio de Canteli para que revalide su resultado de 2027 y a nivel regional nos volcaremos porque Asturias necesita un cambio y tenemos una oportunidad histórica. Además, quiero fortalecer la organización, ganar militancia, dar más protagonismo a Nuevas Generaciones y convertir el partido en un auténtico centro de formación para afiliados y cargos públicos.

Este es el primer congreso local desde 2017 ¿En qué momento está el partido?

El PP ovetense somos un partido fuerte, la fuerza política más grande de Asturias con más de mil afiliados. Para presentar candidatura necesitábamos 97 avales y conseguimos unos 600. Demuestra la potencia de la organización. Siempre digo que si el partido está unido y trabaja mucho es una máquina imparable. El congreso será el aperitivo de una gran convención que celebraremos en mayo, justo un año antes de las elecciones, que será un gran espacio para escuchar a la sociedad civil ovetense.

¿Por qué ha costado tanto organizar esta cita?

Hubo diversos motivos, pero lo importante es que hace meses que Gerardo Antuña y yo hemos alcanzado la mejor solución, que es la unidad. La hemos mostrado estos días en los actos con afiliados, con mujeres, con nuevos militantes, con Nuevas Generaciones y con la zona rural. El ambiente es positivo.

¿Qué papel jugará Gerardo Antuña en el partido?

Será secretario general con todas las consecuencias y con toda la responsabilidad. Llevamos muchos años trabajando juntos, hemos ganado muchas elecciones y ha demostrado responsabilidad y madurez.

Toma el relevo de Agustín Iglesias Caunedo tras 13 años.

Hay que agradecer la labor de Agustín como presidente, antes como secretario general con Gabino de Lorenzo y también como alcalde. Ha conseguido mantener el rumbo de la nave en años difíciles y contribuido a construir el modelo de éxito del PP de Oviedo.

¿Cómo será el congreso?

Podría haber sido un congreso descafeinado al haber una única candidatura, pero hemos querido convertirlo en un gran evento político. Un evento para respaldar la gestión del Alcalde y para impulsar el liderazgo autonómico. No es habitual que Miguel Tellado, el secretario general nacional del partido, acuda a un congreso local, y eso demuestra la importancia que tiene esta cita. Queremos transmitir que el PP de Oviedo es potente y está preparado para llevar en volandas a sus líderes.

¿Cómo valoras la situación política en Asturias?

Con este congreso desmontamos el argumento de Adrián Barbón de que el PP no tenía ordenada su casa. Durante meses nos pedía que celebráramos el congreso con la intención de que nos peleáramos entre nosotros. Ese argumento se le ha acabado. Creo que el proyecto socialista en Asturias está agotado y que ahora toca que Álvaro Queipo presente una alternativa ilusionante que ofrezca el cambio que muchos asturianos desean.

¿Temen que Vox crezca?

Nosotros debemos preocuparnos de hacer bien nuestro trabajo. Estamos gestionando con sensatez. La ciudad es una de las más seguras de España y de Europa, la población está creciendo, cada vez más gente quiere venir a vivir e invertir aquí. Hemos reforzado la seguridad ciudadana, el mantenimiento urbano y la atención a los barrios con nuevos equipos para atender las pequeñas incidencias que trasladan los vecinos. Si hacemos bien las cosas, los ciudadanos lo valorarán.

Han alcanzado importantes acuerdos con IU.

Nuestra prioridad es mejorar Oviedo. Si cualquier grupo municipal plantea propuestas sensatas que beneficien a la ciudad, estamos dispuestos a apoyarlas. Somos un gobierno dialogante. Algunas iniciativas las plantea IU, especialmente en materia de vivienda, y las atendemos, y otras las propone el equipo de gobierno y cuentan con su respaldo. Se trata de que Oviedo progrese.

¿Por qué no hay acuerdos con el PSOE y Vox?

El grupo socialista está fuera del partido, en la negación sistemática y no aporta. Se opusieron a dar solución al espacio comercial del Calatrava y ponen trabas y palos en las ruedas al desarrollo de La Vega, que es un proyecto estratégico para la ciudad. Nosotros preferimos centrarnos en sacar adelante proyectos y mejorar Oviedo. En el caso de Vox no entendemos su oposición. Considero que tenemos más cosas en común de lo que parece, pero les falta voluntad de acuerdo.

¿Qué queda por hacer en este mandato?

Queda consolidar proyectos clave como la revitalización del Calatrava con la llegada de la Universidad Europea, la recuperación de la plaza de toros y el desarrollo de La Vega, que será un polo de actividad y oportunidades para Oviedo y Asturias. También seguir apostando por vivienda asequible, cediendo suelo y buscando nuevas fórmulas para facilitar el acceso. Y continuar reforzando la seguridad, el mantenimiento y la calidad de vida en los barrios y en la zona rural.

¿Cuáles son a su juicio los logros del PP ovetense?

Oviedo es una ciudad segura, cívica e integradora. Aquí no hay problemas graves de okupación ni de inseguridad como en otras ciudades. Es mérito de las políticas del PP, pero también del carácter de los ovetenses.

¿Se ve en las listas para las próximas elecciones municipales?

Noticias relacionadas

No estamos en eso. Ser presidente del PP de Oviedo no es un proyecto personal, es un proyecto de equipo y de servicio. Mi única preocupación es que el partido esté volcado con Alfredo Canteli para que logre otra mayoría absoluta y que el PP de Oviedo recupere todo su liderazgo en Asturias para ayudar a que Álvaro Queipo sea presidente. Los partidos están para ganar elecciones y gobernar bien, y todo lo que hagamos irá en esa dirección.