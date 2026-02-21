Miguel Tellado respalda a Canteli como candidato del PP a la Alcaldía de Oviedo en 2027: "El partido te lo pide"

El primer congreso local del Partido Popular de Oviedo en nueve años arrancó este sábado en el Auditorio Príncipe Felipe con un mensaje nítido desde la dirección nacional: el secretario general del PP, Miguel Tellado, pidió públicamente al alcalde, Alfredo Canteli, que vuelva a ser candidato en 2027. “El partido te lo pide”, proclamó ante un auditorio puesto en pie, subrayando que, si la salud se lo permite, todos desean que revalide "e incluso amplíe" la mayoría absoluta al frente del Ayuntamiento.

La intervención de Tellado marcó el tono político de la jornada. El dirigente popular presentó el cónclave como “el gran congreso de la unidad” y como una “estación de salida” hacia tres metas encadenadas: mantener la Alcaldía de Oviedo en 2027, conquistar el Gobierno del Principado y lograr un cambio en el Ejecutivo central. Pero fue el respaldo explícito a Canteli el que concentró la mayor carga simbólica y estratégica.

Tellado recordó que el regidor ovetense logró la Alcaldía en 2019 “cuando el PP perdía alcaldías por toda España” y defendió que desde entonces “no ha hecho otra cosa más que ganar, ganar y ganar”. Lo definió como un alcalde “querido, valorado y votado”, destacando que esa combinación es la que garantiza estabilidad institucional en tiempos de fragmentación política. “Nadie entendería que el PP no ganase las municipales en Oviedo”, afirmó, convencido de que la ciudad “sienta bien” a los gobiernos populares y de que la mayoría absoluta obtenida en 2023 debe renovarse e incluso ampliarse.

El secretario general nacional quiso así despejar cualquier duda sobre el liderazgo municipal, en un contexto en el que Canteli había manifestado días atrás que estaría “a disposición del partido” si se lo pedían. La respuesta llegó con claridad desde el escenario del Príncipe Felipe: el partido lo reclama como cabeza de cartel.

El discurso de Tellado trascendió el ámbito local para situar el congreso en una estrategia más amplia. Tras fijar como primer objetivo la reelección de Canteli, señaló el “segundo destino”: el Gobierno del Principado. En este punto, arremetió con dureza contra la gestión del presidente socialista Adrián Barbón, al que acusó de resignarse ante los “agravios” del Ejecutivo central y de conducir a Asturias a la “decadencia”. Tellado presentó al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, como "el futuro" frente a un Barbón que "representa el pasado" y "calla ante los agravios de Pedro Sánchez" al Principado.

Citando datos sobre financiación autonómica, dependencia, presión fiscal, empleo o incidencias ferroviarias, Tellado sostuvo que la comunidad “paga más impuestos que nunca y recibe peores servicios que nunca”. Criticó que 1.200 asturianos hayan fallecido esperando ayudas a la dependencia y denunció que el sistema de financiación suponga, a su juicio, un perjuicio económico para cada ciudadano. “Asturias necesita un cambio de verdad”, insistió, llamando a llevar al PP al Gobierno regional.

El tercer hito marcado fue el Ejecutivo nacional. En un discurso de tono muy combativo, Tellado acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de estar más centrado en “beneficio propio” que en resolver problemas ciudadanos y repasó diversas polémicas recientes para argumentar que el país vive una etapa de deterioro institucional. Reclamó “un gobierno honrado que gobierne” y pidió no caer en la complacencia pese a la debilidad que atribuyó a sus adversarios.

Si Tellado aportó el marco político general, el candidato a la presidencia local, Mario Arias, centró su intervención en la organización interna y en el respaldo al alcalde. Arias, actual primer teniente de alcalde, será elegido presidente del PP ovetense al ser el único aspirante tras alcanzar un acuerdo de integración con Gerardo Antuña, que asumirá la Secretaría General.

Arias dejó claro que su candidatura “no es un proyecto personal”, sino un instrumento “al servicio del alcalde”. Se marcó dos metas: contribuir decisivamente a que Canteli revalide e incremente la mayoría absoluta en 2027 y trabajar para que el PP logre el cambio político en Asturias. “Queremos gobernarlo todo”, afirmó, alineándose con el planteamiento estratégico de Tellado.

El aspirante defendió un partido “unido, fuerte y movilizado”, capaz de actuar como soporte orgánico de la gestión municipal. Apostó por reforzar la participación de la militancia, abrir nuevas vías de implicación y aprovechar “el talento” interno, con especial atención a jóvenes y mujeres. Anunció que la nueva etapa combinará experiencia y nuevas incorporaciones, integrando a miembros históricos con representantes de Nuevas Generaciones.

En línea con el mensaje de unidad, Arias subrayó que la política consiste en “servir al proyecto común, no buscar protagonismo personal” y agradeció el acuerdo alcanzado con Antuña para presentar una lista única. “Un partido cohesionado es la mejor garantía para Oviedo”, sostuvo, comprometiéndose a mantener una estrategia alineada con la acción de gobierno municipal.

Antuña, por su parte, reivindicó el trabajo desarrollado durante los nueve años sin congreso local y defendió que el PP de Oviedo es “el partido que más se parece a la ciudad”. Recordó la etapa en la oposición entre 2015 y 2019 y cómo, según señaló, muchas propuestas formuladas entonces se han convertido en políticas municipales bajo el mandato de Canteli. También insistió en que la unidad alcanzada es la clave para afrontar los próximos retos electorales.

La sesión matinal incluyó asimismo la presentación de informes de la dirección saliente, encabezada por el exalcalde Agustín Iglesias Caunedo, a quien Tellado agradeció su “generosidad” al ceder el testigo. El congreso está presidido por Marigel Fernández, alcaldesa de barrio de Vallobín, después de que el inicialmente designado, el exconcejal y exdiputado Alfonso Román López, renunciara en favor de “una voz más joven y femenina”.

Tras las intervenciones, se abrió el proceso de votación que ratificará la nueva ejecutiva local en un plazo de dos horas. Con una única candidatura sobre la mesa y el respaldo explícito de la dirección nacional al actual alcalde como futuro cabeza de cartel, el PP ovetense inicia una nueva etapa orgánica con el foco puesto, desde el primer minuto, en 2027.