Los trabajos que realizarán los 75 jóvenes desempleados contratados por el Ayuntamiento: rehabilitarán históricos edificios

Rehabilitar los teatros Campoamor y Filarmónica, así como mejoras en los centros sociales de Tudela Agüeria y Ciudad Naranco. Los diferentes planes de empleo convocados por el Ayuntamiento permitirán dar trabajo a desempleados ovetenses de todas las edades y poner a punto diferentes instalaciones clave para el día a día de la capital asturiana. La junta de gobierno acaba de dar el visto bueno a las escuelas taller en las que participarán 75 menores de 30 años y cuyo coste asciende a 1,81 millones de euros. De ellos, 1,56 millones los proporcionará el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y los 266.909 euros restantes por el Ayuntamiento. «Invertimos en mejoras, pero también en ofrecer oportunidades reales a personas sin trabajo, combinando formación y experiencia práctica en un proyecto útil para la ciudad», destaca el Alcalde, Alfredo Canteli, sobre este tipo de programas.

Oviedo vive unas semanas decisivas. La ciudad aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 y la entrevista entre el equipo capitaneado por Rodolfo Sánchez Farpón con los diez miembros del jurado internacional tendrá lugar el día 11 en Madrid. Se espera que dos jornadas después se conozcan los lugares que pasan la primera criba y a principios del próximo año se conocerá a la elegida. Es por ello que el Ayuntamiento se sigue empleando a fondo en la mejora de las instalaciones municipales y 37 trabajadores menores de 30 años formarán parte de la escuela taller que rehabilitará dos de los teatros más importantes de Oviedo.

En el caso del Campoamor, se actuará en la tapicería de las butacas, así como en las sillas del palco y los bancos. También se restaurará la bambalina, se sustituirá el suelo de la sala de ensayo «Emilio Sagi» y se llevarán a cabo intervenciones de fontanería, carpintería y electricidad. Por su parte, en el Filarmónica intervendrán en la tapicería de las butacas y realizarán varias intervenciones en la sala principal. Esta actuación tendrá un presupuesto de 861.827 euros.

Los otros 38 empleados se centrarán en la reforma del centro social de Tudela Agüeria. En palabras de la concejala de Economía, Leticia González, estos dos proyectos suponen «una inversión total de más de 1,8 millones de euros para mejorar equipamientos municipales clave y lo hacemos además con un enfoque muy útil, formando y empleando a jóvenes». .

Mientras tanto, el Alcalde, Alfredo Canteli, junto a las González y la edil de Centros Sociales, Covadonga Díaz, visitaron ayer, el centro social de Ciudad Naranco. Las instalaciones permanecen cerradas desde octubre para la realización de los estudios previos para la reorganización de las estancias. Las obras ya han comenzado de la mano del taller de empleo denominado «Naranco» y el objetivo del equipo de gobierno es la creación de una nueva sala de estudio y la ejecución de una nueva instalación de aire. De igual forma, se acometerán mejoras en espacios como la biblioteca, los despachos, el almacén incluyendo trabajos de tabiquería, falsos techos, suelos, iluminación y pintura. «Este centro social es un punto de encuentro clave para el barrio, y estas obras van a permitir ganar en funcionalidad, confort y accesibilidad, mejorando la atención y las actividades que aquí se desarrollan», subrayó el primer edil durante la visita. La reapertura de las instalaciones se llevará a cabo durante las próximas semanas, y mientras, los bebecuentos y cuentacuentos se han trasladado de forma temporal a la biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano, del Campo de San Francisco.

Este taller de empleo está destinado a desempleados mayores de 30 años y cuenta con un presupuesto de 1,03 millones de euros, de los que 836.196 euros los aporta el Principado y los 200.333 euros restantes salen directamentede de las arcas municipales. También recibe la ayuda de los fondos el FSE+.