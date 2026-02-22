Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acelera la rehabilitación energética de 282 viviendas en los barrios del este de Oviedo

Canteli y Nacho Cuesta visitan las obras, que ya han culminado en una cuarta parte de los 24 portales de Guillén Lafuerza y Ventanielles beneficiados

Alfredo Canteli y Nacho Cuesta, cuarto y séptimo por la izquierda, posan con técnicos durante su visita a las obras. | LNE

Lucas Blanco

Lucas Blanco

Guillén Lafuerza

El Ayuntamiento de Oviedo ha ejecutado gran parte de las obras de rehabilitación en la primera fase del proyecto de Guillén Lafuerza y Ventanielles. Esta intervención busca mejorar la eficiencia energética y transformar la imagen de dos barrios históricos. El plan, impulsado por el consistorio, actúa sobre 282 viviendas repartidas en doce bloques y veinticuatro portales, reduciendo el consumo y dignificando los edificios.

El proyecto forma parte del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (Fase 1 A). Se desarrolla en veinte portales de Guillén Lafuerza —calles Claveles y Rosales— y cuatro de Ventanielles, en Río Sella. La empresa Esfer ejecuta los trabajos, financiados en un 80% por fondos europeos, lo que ha acelerado la actuación.

En Guillén Lafuerza, ya tienen acta de recepción seis portales de la calle Claveles: números 5, 6, 9, 10, 13 y 14. Se ha retirado el andamio en Rosales 15 y 17, que finalizarán pronto. La próxima semana comenzará el desmontaje en Claveles 15 y 16; en marzo, en Rosales 11 y 13. Para abril se prevé retirar estructuras en Claveles 17, 18, 19 y 20, iniciando en mayo los números 7, 8, 11 y 12.

En Ventanielles, los andamios están en Río Sella 41 y 43, donde se sustituyen carpinterías antes de colocar el SATE. La previsión es continuar en el número 33 la semana del 2 de marzo y en el 51 a mediados de mes. El desmontaje arrancaría en mayo en los primeros portales y en junio en el resto.

Las obras incluyen aislamiento térmico exterior de diez centímetros, renovación de cubiertas y aislamiento de forjados. Se instalan ventanas de PVC y, en Guillén Lafuerza, sistemas de aerotermia. El ahorro energético estimado superará el 60%, saltando de la calificación G a la E.

El alcalde, Alfredo Canteli, y el concejal Nacho Cuesta visitaron las obras, destacando que la mejora reduce facturas, incrementa el confort y revaloriza los inmuebles. El Ayuntamiento reafirma así su apuesta por una rehabilitación que une eficiencia, inversión pública y cohesión social, preparando a los barrios para un futuro sostenible y con mayor calidad residencial.

