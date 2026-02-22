Acelera la rehabilitación energética de 282 viviendas en los barrios del este de Oviedo

El Ayuntamiento de Oviedo ha ejecutado gran parte de las obras de rehabilitación en la primera fase del proyecto de Guillén Lafuerza y Ventanielles. Esta intervención busca mejorar la eficiencia energética y transformar la imagen de dos barrios históricos. El plan, impulsado por el consistorio, actúa sobre 282 viviendas repartidas en doce bloques y veinticuatro portales, reduciendo el consumo y dignificando los edificios.

El proyecto forma parte del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (Fase 1 A). Se desarrolla en veinte portales de Guillén Lafuerza —calles Claveles y Rosales— y cuatro de Ventanielles, en Río Sella. La empresa Esfer ejecuta los trabajos, financiados en un 80% por fondos europeos, lo que ha acelerado la actuación.

En Guillén Lafuerza, ya tienen acta de recepción seis portales de la calle Claveles: números 5, 6, 9, 10, 13 y 14. Se ha retirado el andamio en Rosales 15 y 17, que finalizarán pronto. La próxima semana comenzará el desmontaje en Claveles 15 y 16; en marzo, en Rosales 11 y 13. Para abril se prevé retirar estructuras en Claveles 17, 18, 19 y 20, iniciando en mayo los números 7, 8, 11 y 12.

En Ventanielles, los andamios están en Río Sella 41 y 43, donde se sustituyen carpinterías antes de colocar el SATE. La previsión es continuar en el número 33 la semana del 2 de marzo y en el 51 a mediados de mes. El desmontaje arrancaría en mayo en los primeros portales y en junio en el resto.

Las obras incluyen aislamiento térmico exterior de diez centímetros, renovación de cubiertas y aislamiento de forjados. Se instalan ventanas de PVC y, en Guillén Lafuerza, sistemas de aerotermia. El ahorro energético estimado superará el 60%, saltando de la calificación G a la E.

El alcalde, Alfredo Canteli, y el concejal Nacho Cuesta visitaron las obras, destacando que la mejora reduce facturas, incrementa el confort y revaloriza los inmuebles. El Ayuntamiento reafirma así su apuesta por una rehabilitación que une eficiencia, inversión pública y cohesión social, preparando a los barrios para un futuro sostenible y con mayor calidad residencial.