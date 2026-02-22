Arias se pone "al servicio" de Canteli, que pide liderar la estrategia electoral en Oviedo

"Unidad", "compromiso" y "responsabilidad" fueron las palabras que más resonaron este sábado en una sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, donde por una mañana las habituales notas de música clásica dejaron paso a otro tipo de sintonía. El primer congreso del PP local desde 2017 confirmó lo que ya se sabía: que Mario Arias recogía el testigo en la presidencia del principal partido de la capital de manos de Agustín Iglesias Caunedo tras casi trece años. Pero también sirvió para escenificar un cierre de filas en el que el primer teniente de alcalde puso el partido "al servicio" de Alfredo Canteli ante el reto de revalidar la mayoría absoluta en las municipales, a lo que este respondió pidiendo libertad de maniobra. "De cara al gran reto que afrontaremos en 2027, creo que la estrategia política y comunicativa debe estar en el equipo que aspirará a renovar la mayoría absoluta", apuntó el regidor, tras dar su "más sincera enhorabuena" a Arias, quien previamente también mostró su compromiso de trabajar por la victoria de Queipo en las autonómicas y de activar la maquinaria del PP ovetense para contribuir a la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.

El congreso, en el que votaron unos 300 afiliados, respaldó la candidatura única de Arias con el 97,43% de los votos y contó con dos invitados muy especiales. El número dos de Feijóo, Miguel Tellado, participó en la apertura del cónclave para otorgar la importancia merecida a lo que definió como "el congreso de la fortaleza del Partido Popular en una ciudad emblemática", mientras que el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, protagonizó el cierre de la cita, en la que ofreció todo su apoyo tanto a Canteli como a Álvaro Queipo.

Bajo el título "Centrados en Oviedo", el congreso buscaba cerrar filas a poco más de quince meses de la gran cita electoral de 2027. El presidente saliente, Agustín Iglesias Caunedo, aprovechó para despedirse, embargado por la emoción, con una intervención en la que apeló a la trayectoria del partido. Lanzó un agradecimiento al exalcalde Gabino de Lorenzo por "enseñar a ganar" a una formación que desde 1991 ha sido "la fuerza más votada en Oviedo" y también reivindicó la figura de Manuel Fraga, Aznar, Rajoy, Feijóo e incluso Pablo Casado y Hernández Mancha. "Me voy contento porque dejo el partido unido", explicó.

Otro momento emotivo se produjo cuando Mario Arias pidió a Gerardo Antuña que saliera a saludar como gesto de reconocimiento por el acuerdo alcanzado tras meses en los que sobrevoló la posibilidad de que ambos se presentaran al congreso por separado. "Este congreso me ha consumido muchos minutos", reconocería más tarde desde el atril Álvaro Queipo, visiblemente satisfecho por haber evitado una pugna por el control de la junta local.

En su intervención, Arias apostó por reforzar el partido como una organización capaz de "captar talento" y convertirse en una fábrica de "cargos públicos preparados", tomando como referencia el trabajo de calle. "Somos el partido de la gente y, en especial, de los ovetenses", proclamó ante una sala en la que pudieron verse en primera fila a históricos como Isidro Fernández Rozada o Jaime Reinares, así como cargos desplazados para la ocasión, como el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, o el exalcalde de Santander Gonzalo Piñeiro, a los que se sumó el saludo en vídeo de otras figuras del partido, como Javier Arenas, Elías Bendodo o el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

Uno de los discursos más esperados fue el de Alfredo Canteli. El alcalde recordó que no está afiliado, pero reivindicó que ese hecho no le resta "ni un ápice de compromiso ni de responsabilidad compartida" con el PP. Pidió que el partido y su gobierno caminen "en paralelo, en colaboración permanente, con respeto mutuo, pero jamás con interferencias", tratando de marcar diferencias. "Hacerlo de este modo no representa ninguna debilidad", apuntó, tras afirmar que su condición de no afiliado le permite "hablar con mayor franqueza, con cierta independencia y sin ambigüedades".

También mostró su "apoyo incondicional y agradecimiento a Queipo", al que deseó que "pronto" presida el Principado, advirtiéndole de que será "muy exigente" a la hora de reclamar proyectos como la Ronda Norte o el viejo HUCA. Además, garantizó que hará "todo lo posible" para "ayudar a Alberto Núñez Feijóo" a gobernar y "acabar la situación insostenible" del gobierno de Pedro Sánchez.

La reunión más esperada de los populares ovetenses comenzó este sábado con una sorpresa. Alfonso Román López, exconcejal y exdiputado regional que el comité organizador había designado para presidir la cita, finalmente no ocupó el sitio previsto. El presidente saliente del partido, Agustín Iglesias Caunedo, anunció que López, con litigios pendientes con el Colegio Oficial de Enfermería, había renunciado a la presidencia en favor de Marigel Fernández, histórica militante y actual alcaldesa de barrio de Vallobín. "Quiso dejar paso a una voz más joven y femenina", explicó Caunedo.