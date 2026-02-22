El Cautivo echa a andar hacia el Jueves Santo
La Hermandad comienza con quince porteadores, los ensayos para celebrar el 2 de abril la procesión que saldrá de la Basílica de San Juan el Real y que mantendrá el recorrido del pasado año
La Hermandad de Jesús Cautivo está inmersa en los ensayos para la procesión que saldrá el Jueves Santo de la Basílica de San Juan el Real. Treinta y seis personas se han apuntado en la lista confeccionada por la cofradía para actuar como porteadores de la talla después de la campaña de captación lanzada el pasado mes. «Hubo una buena respuesta», afirma la capataz, Zarza Casado.
Recién iniciada la Cuaresma y a menos de seis semanas de que se celebre la procesión, quince de los braceros se encontraron y realizaron las primeras pruebas. Quedaron en una dependencia próxima al local de la Hermandad y salieron después al exterior, al entorno de la calle Caveda, para seguir con los ensayos.
«Intentaremos hacer otro el próximo mes. El problema que tenemos es que gran parte de los porteadores trabajan fuera de Asturias, en Madrid, en Zaragoza...», explica Casado, que ejercerá por segundo año como capataz de la cofradía que tiene como hermana mayor desde 2023 a Cristina Alonso.Aunque la idea inicial era contar con 40 braceadores, con diez en cada uno de los cuatro varales, se valora ahora, a la vista del primero de los ensayos, que vayan dos menos en cada uno. La imagen pesa «alrededor de 1.200 kilos», señala la capataz.
Este año la procesión de Jesús Cautivo «repetirá» el recorrido del pasado año, que había sufrido una variación al incorporar la calle San_Francisco. Desde la Basílica de San Juan el Real se dirigirá hacia Melquíades Álvarez y la calle Uría. Por San Francisco llegará a la plaza Porlier, ante la Audiencia Provincial. En ese punto se desarrollará el tradicional indulto a un reo, solicitado cada año por la Hermandad de Jesús Cautivo si recibe el visto bueno del Consejo de Ministros. No ocurrió en los últimas ocasiones.
El pasado mes de diciembre, la cofradía envió toda la documentación y aguarda la decisión para saber si se podrá celebrar el ceremonial. La entidad solicitó la liberación de un joven que cumple condena en el Centro Penitenciario de Asturias por un delito contra la salud pública.
Desde la plaza de Porlier la procesión regresa a la Basílica de San Juan el Real. Junto con los ensayos ya se han puesto en marcha otros preparativos para la procesión del Jueves Santo. En unos días la Hermandad de Jesús Cautivo reunirá al cabildo para concretar los planes. El pasado año, la imagen del Cautivo estrenó una nueva corona de espinas, que sustituía a la que portó durante los últimos quince años.
Junto a la imagen de Jesús Cautivo, de la Basílica de San Juan el Real salen los tronos de la Virgen de la Merced y de la Santa Cena, ambos con ruedas. Con el primero de ellos salen «alrededor de cincuenta personas» y el segundo es desplazado por niñas y jóvenes de la cofradía.
