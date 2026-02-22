Gonzalo Somolinos y Ana García-Gayoso reúnen a la sociedad asturiana y madrileña en Oviedo su décimo aniversario de boda

Diez años después de su boda —recogida entonces en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA— el arquitecto Gonzalo Somolinos Menéndez-Abascal y la directora creativa y empresaria asturiana Ana García-Gayoso celebraron este sábado su décimo aniversario con una renovación de votos en la Basílica de San Juan el Real, seguida de una posterior celebración en el Real Club de Golf La Barganiza, donde reunieron a familiares, amigos y representantes de la vida cultural, empresarial y social del Principado y de Madrid.

La pareja, que desarrolla su actividad profesional entre Madrid y Asturias, mantiene una estrecha vinculación con ambos territorios a través de proyectos ligados a la arquitectura, el diseño y la comunicación. García-Gayoso es fundadora de la agencia asturiana Rumor Comunicación, especializada en decoración de espacios y producción de experiencias de marca.

La celebración destacó por una cuidada selección de proveedores, puesta en escena y un montaje técnico especialmente trabajado. La dirección creativa fue desarrollada por Rumor Comunicación, que para la organización y producción del evento se alió con los reconocidos wedding planners My Noah Candy, dando forma a una ambientación singular con un destacado trabajo de decoración, iluminación y sonido.

La propuesta gastronómica corrió a cargo de Casa Ramón. Tras la cena, los invitados brindaron con sidra espumosa antes de dar paso a la música en directo del grupo Los Parrots Club y, posteriormente, a la actuación de David Motilva, que puso el cierre festivo a la velada.