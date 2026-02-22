La llamativa actuación que mantiene cortada este domingo una de las calles más concurridas de Oviedo: "Es mastodóntica"
El Ayuntamiento prevé que las restricciones al tráfico rodado continúen hasta bien entrada la tarde
Los ovetenses se han despertado este domingo con una de las principales arterias del centro de la capital asturiana cerrada al tráfico. La calle Marqués de Santa Cruz permanece cortada en el tramo comprendido entre Santa Susana y Cabo Noval desde las 06.00 horas, con motivo de la instalación de una grúa de gran tonelaje que ha llamado poderosamente la atención de vecinos y viandantes.
A lo largo de la mañana, la enorme maquinaria ha desplegado su brazo hacia el cielo, sobresaliendo por encima de las fachadas centenarias de la zona y provocando que muchos transeúntes se detuviesen para observar los trabajos, móviles en mano. La escena, poco habitual incluso en una ciudad acostumbrada a obras de rehabilitación en su casco urbano, ha generado curiosidad y también algunas retenciones puntuales en las calles adyacentes. "Es una grúa mastodóntica", comentaba a un operario un ciclista que se paró a seguir los trabajos a eso de las once de la mañana un ciclista
Desmontaje de una pluma en un edificio histórico
El objetivo de la intervención es el desmontaje de una pluma situada en la zona interior de uno de los edificios centenarios de la calle, actualmente en proceso de rehabilitación integral para su transformación en viviendas de lujo. La complejidad de la operación y las dimensiones de la estructura han hecho necesaria la utilización de una grúa móvil de grandes dimensiones, así como el corte total del tráfico en el tramo afectado.
Según lo previsto, la restricción se mantendrá hasta la finalización de los trabajos de instalación y maniobra de la grúa, en torno a las 20:00 horas de este domingo, siempre que no surjan imprevistos técnicos.
Cambios en el servicio de autobuses
Con motivo del corte, han quedado sin servicio las paradas habituales del tramo afectado. Se han establecido paradas alternativas para garantizar la continuidad del transporte público durante la jornada.
Los usuarios pueden ampliar información en la página web de TUA (www.tua.es), en los paneles digitales situados en las paradas o a través del teléfono 985 96 96 99.
Mientras tanto, el imponente brazo metálico seguirá dominando el perfil de la calle durante buena parte del día, en una estampa que, por unas horas, ha cambiado la rutina dominical del centro de Oviedo.
