La marea naranja contra el cáncer infantil saca a más de 8.000 personas a la calle en Oviedo al grito de "más investigación"
Koch resaltó que “hemos avanzado mucho en investigación en los últimos años”
La marea naranja sigue creciendo en Oviedo. “Ya tenemos cerca de 8.000 inscritos y van a llegar más antes de que se inicie la marcha”, aseguraban desde la asociación Galbán cuando faltaba más de media hora para que se iniciase la carrera para luchar contra el cáncer infantil en la capital asturiana. “Más investigación es más vida”, aseguró Lenart Koch, presidente de colectivo, desde el escenario instalado en la plaza de la Catedral a miles de personas congregadas. “Este acto es muy importante”, añadió.
Todo el dinero recaudado con la carrera será destinado de forma íntegra por la asociación Galbán, de familias con niños afectados de cáncer, a investigación. Koch resaltó que “hemos avanzado mucho en investigación en los últimos años”. Antonio Gallego, integrante de la junta directiva de la asociación, indicó que la respuesta tanto de Oviedo como del resto de concejos al llamamiento de Galbán es “impresionante” y que permitirá destinar “más de 250.000 euros a la investigación”.
Antes de que se lanzasen los globos naranjas que daban la salida a la marcha, Ainhoa y Elisa, leyeron el manifiesto. Las dos niñas destacaron el apoyo de sus compañeros del colegio tras enterarse de que estaban enfermas y que no podían acudir al colegio. “Nos hacen saber que están a nuestro lado”, indicaron. Entre los participantes en la marcha, Lucía González, Paula Llanas y Carla Hevia, que acuden todos los años a la llamada de la asociación Galbán. “Venimos siempre para colaborar y lograr más investigación”, indicaron. “Nosotras nos apuntamos en Oviedo, pero familiares y amigos corren también en Colombres y Ribadedeva”, señalaron.
“Se logra visibilidad y se colabora para lograr fondos para investigar”, comentaron Ainhoa Vázquez y Nacho Suárez, que esperaban, con sus dos hijos, a que se diese la salida a la marcha. La marea naranja emprendió su marcha en la plaza de la Catedral hacia la calle San Francisco para completar un recorrido de cuatro kilómetros. La carrera, que se celebró en todos los concejos de Asturias, reunió el pasado año a 46.000 personas en la región.
Suscríbete para seguir leyendo
- El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: todo lo que hay que saber del acto con 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes
- Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
- Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo: 'A los que estén pensando en votar a Vox les diría que miren quién está transformando la ciudad, y ese es Alfredo Canteli
- Tino Manjoya, el piloto, mecánico y preparador de coches con un taller en Oviedo que ya va por la tercera generación: 'Empecé con un carro de rodamientos con el que gastamos las aceras de Buenavista