Suso Rivero, alcalde de barrio del Parque de Invierno: "El Palacio de la Música y las Artes, donde el Palacio de los Niños, es un proyecto estrella para Oviedo"

Nació en Cangas de Onís, pero lleva en Oviedo desde que tenía cinco años y como él mismo dice "apatrulla la ciudad" y, cuando le toca por rotación, también su barrio gracias a su profesión, la de controlador de la zona de estacionamiento regulado, un empleo en el que lleva más de treinta años. José Enrique Rivero, más conocido como "Suso", un alias que "me pusieron cuando empezamos a salir en pandilla", asumió la alcaldía de barrio de la zona Muñoz Degrain-Parque de Invierno para poner su grano de arena "a que la ciudad y, por lo tanto, también mi barrio estén más guapos". Además, preside la peña azul "La Esquina".

¿Qué zonas comprende su alcaldía de barrio, en el entorno del Parque de Invierno?

Un límite está en la calle Leopoldo Calvo Sotelo y abarca la Plaza del Fresno, Pérez de la Sala, Pérez de Ayala, González Besada, Muñoz Degrain, donde está el centro social con muchas actividades, y las calles del entorno del Parque de Invierno y el campus universitario de los Catalanes.

¿A cuándo se remonta su vinculación con la zona?

Mi padre vino a trabajar a Oviedo en 1975, cuando yo tenía cinco años, y desde entonces llevo residiendo aquí, unos cuantos años ya.

¿Cómo surge la posibilidad de ser alcalde de barrio?

Fui nombrado hace dos años por el Alcalde, que es quien toma las decisiones. Me llamó, me preguntó si quería ser alcalde de barrio y acepté con mucho gusto, se agradece el detalle de que haya pensado en mí para este cargo.

¿Cuál piensa que fue el motivo de esa llamada?

Creo que fue porque me conoce bastante gente de la zona y respondo bastante bien. Al ser controlador de la zona azul desde 1992, llevo mucho tiempo pateando, "apatrullando" las calles y tratando con los vecinos.

¿Qué le movió a aceptar?

Me gusta interactuar con los vecinos y el barrio. Me gusta comentar con ellos las incidencias, las cosas que ven en el día a día. Soy el primero que, cuando veo algo que es posible mejorar , hago una foto.

¿Cuál es el reto de futuro más importante para el barrio?

El proyecto estrella será el Palacio de la Música y de las Artes, en lo que fue el palacio de los niños, vinculado a la capitalidad cultural europea a la que aspira Oviedo. Se trata de una inversión bastante importante.

¿Se hará aunque no salga adelante la candidatura?

Entiendo que sí.

¿Qué rasgos caracterizan una zona tan diversa que dispone del Parque de Invierno y también de calles que están en pleno ce ntro urbano ?

Se trata de una zona con gran calidad de vida, tiene muy buena restauración y hostelería, contamos con un gran equipamiento cultural como el Auditorio, con una gran programación, y luego disfrutamos del gran pulmón del Parque de Invierno para la gente que sale a pasear y puede oxigenarse en un gran espacio al aire libre y unas vistas impresionantes al Aramo. Es un barrio muy dinámico.

¿En qué medida influye ser un barrio donde el cuarenta por ciento del vecindario tiene más de 65 años?

Es cierto que hay mucha gente mayor, pero el censo quizá no ofrezca los datos del todo reales. También hay mucha gente joven en las calles alrededor del Seminario, que viene a estudiar el MIR, son más de dos mil y pico personas. Y el campus universitario, con la Escuela de Informática, el grado de Deportes y los colegios mayores también atrae a muchos estudiantes y, por lo tanto, población joven.

¿Qué es lo mejor del barrio?

Es un barrio bastante tranquilo, sociable y, como decía, con una amplia y buena oferta hostelera y cultural gracias a la programación del Auditorio a lo largo de todo el año.

¿Cuáles son las demandas más habituales, las que más se repiten por parte de los vecinos?

Pues en los últimos meses me han pedido más iluminación navideña. Sobre todo vecinos de las calles González Besada y Sacramento me pidieron que a ver si para las próximas navidades el Ayuntamiento pone algo más de iluminación. Otra demanda habitual es la reparación de baldosas, donde se va a notar la labor de las brigadas que ya están empezando a funcionar. Además, aunque mucha gente no lo sabe, hay una oficina en la calle Jesús para que los vecinos puedan presentar reclamaciones, quejas, incidencias y existe un canal en la página web del Ayuntamiento que funciona muy bien. Tengo una dirección de correo electrónico para que los vecinos se puedan poner en contacto conmigo que es la siguiente: munozdegrain@oviedoalcaldesdebarrio.com. Por ejemplo, hace poco me mandaron un correo para avisar de fallos en las barandillas que repusieron en Muñoz Degráin y que habían quitado para hacer una obra.

¿Qué tal es su relación con los concejales?

Va bien, se hacen cosas. Aquí en la plaza del Fresno se van a pintar los bancos ahora, para la primavera. También me piden la poda de árboles, pero hay que esperar el momento oportuno. Ha quedado muy bonita la plaza de San Miguel, que ya tiene agua y colores y sin el ruido que molestaba a los vecinos. También se asfaltó la calle Sacramento, hay nueva iluminación en la calle Patricia Urquiola y nuevos bancos con vistas al Aramo en Cardenal Cienfuegos, desde hace meses.