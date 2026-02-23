Atención conductores: la manifestación "4 años de guerra en Ucrania" provocará cortes este martes por la tarde en el centro de Oviedo
Habrá interrupciones en la calle Uría y en la calle Independencia
La Jefatura de la Policía Local de Oviedo informó de que mañana se celebrará la manifestación bajo el lema "4 años de guerra en Ucrania", que se desarrollará entre las 19.30 y las 21.00 horas. La marcha partirá de la plaza de los Ferroviarios, continuará por el Viaducto Ingeniero Marquina, calle Independencia y calle Uría, y finalizará en la plaza de la Escandalera.
Con motivo de la convocatoria, se producirán cortes y restricciones de tráfico en todas las vías incluidas en el recorrido, así como en calles adyacentes, especialmente en Marqués de Santa Cruz y Argüelles. La circulación se irá restableciendo de forma progresiva a medida que avance la manifestación.
Asimismo, las paradas del transporte urbano (TUA) situadas en las zonas afectadas podrían sufrir modificaciones puntuales durante ese tramo horario. Desde la Policía Local se recomienda utilizar las rondas para los desplazamientos, optar por el transporte público y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
