La eternizada espera del Cristo: el proyecto para revitalizar el gran agujero urbanístico de Oviedo tardará al menos cinco años más

Si se cumplen los calendarios hoy sobre la mesa, la transformación integral de los terrenos del viejo HUCA no sería plenamente visible hasta el horizonte de 2031, con el traslado universitario culminado en el actual agujero negro urbanístico de 230.000 metros cuadrados originado hace más de una década con el traslado del complejo sanitario a La Cadellada. Antes, entre 2026 y 2028, deberían encajar las piezas previas: culminar el traslado del Centro de Sangre y Tejidos del Principado de Asturias del Cristo a Llanera, reactivar y concluir los derribos, aprobar el plan especial y poner en marcha las primeras rehabilitaciones. Ese es, al menos, el marco temporal que manejan las administraciones implicadas y que marca la hoja de ruta oficial, a pesar de que a día de hoy no hay ni una máquina trabajando en esa zona.

El primer hito clave tiene la mirada puesta en Llanera. Las obras del nuevo Centro Comunitario de Sangre y Tejidos comenzaron el 30 de enero y cuentan con un plazo de ejecución de diez meses. Cruz Roja sitúa el traslado desde el Cristo al concejo vecino en octubre, aunque el calendario contractual lleva la finalización a diciembre, sin incluir el movimiento de equipos y personal. El Principado vincula a este objetivo la posibilidad de retomar con normalidad los derribos.

La demolición del antiguo Hospital General y edificios anexos impulsada por la Consejería de Hacienda que dirige el socialista Guillermo Peláez se inició en marzo con una duración prevista de doce meses. Tras la paralización de julio restan unos ocho meses efectivos de trabajo. Si la actividad se reanudara en otoño, la conclusión se desplazaría hacia el verano de 2027. A ese cómputo habría que añadir la intervención sobre los «hongos» de policlínicas, cuya reducción a escombros, inevitable según los últimos informes, podría obligar a alargar los derribos.

Los plazos para la recuperación del Cristo Buenavista / .

Por encima de la obra física se sitúa el plan especial de El Cristo, instrumento imprescindible para fijar usos y ordenación. La Consejería de Ordenación del Territorio, dirigida por Ovidio Zapico (IU-Convocatoria por Asturias) prevé licitar su redacción en el segundo semestre de este año. El objetivo es alcanzar la aprobación inicial a mediados de 2027 y la definitiva en la segunda mitad de 2028. Solo a partir de ese momento el ámbito contará con un marco urbanístico cerrado para desarrollar proyectos con plena seguridad jurídica.

Ese calendario condiciona directamente a la Universidad de Oviedo. El Rector, Ignacio Villaverde, confía en obtener licencias provisionales tras la aprobación inicial del plan especial para comenzar la rehabilitación del edificio de Silicosis el próximo año. El anteproyecto contempla una inversión global de 102 millones y un desarrollo en fases hasta 2031, cuando deberían estar trasladadas a Silicosis, Maternidad y Consultas Externas las facultades previstas. El compromiso financiero autonómico será determinante para consolidar ese horizonte temporal previsto.

La Residencia

Otra pieza esencial es la antigua Residencia Nuestra Señora de Covadonga, propiedad de la Seguridad Social y el mayor inmueble del conjunto. El Principado plantea su derribo en un plazo máximo de dos años, siempre que exista acuerdo sobre compensaciones urbanísticas o económicas. La definición de su futuro quedará integrada en el plan especial y en las negociaciones entre administraciones.

La zona cuenta además con otro equipamiento que avanzan con calendario propio. La plaza de toros de Buenavista, de titularidad municipal, tiene lista la licitación de su proyecto de rehabilitación. El equipo de gobierno de Alfredo Canteli prevé iniciar las obras en 2026, en coordinación con Cultura y Patrimonio, para reabrir el coso como espacio multiusos con capacidad para 9.000 espectadores. Su puesta en servicio se situaría, en consecuencia, dentro del actual mandato si no surgen contratiempos técnicos ni administrativos.

Noticias relacionadas

Con estas referencias, la secuencia temporal dibuja tres escalones. Entre 2026 y 2027 deberían cerrarse traslado y derribos; en 2027 y 2028, el plan especial; y entre 2028 y 2031, las grandes rehabilitaciones universitarias. La recuperación completa del viejo HUCA no depende de una única decisión, sino de la suma ordenada de todos esos plazos. Si se respetan, El Cristo empezará a cambiar de forma visible en esta legislatura y consolidará su nueva fisonomía a comienzos de la próxima década. n